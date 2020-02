AC/DC, Midnight Oil y Tina Turner en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca.

Empezamos fuera esta edición, porque el comunicador líde de la radio española ha empezado con, ni más ni menos que, AC/DC y el tema 'Thunderstruck'. Una auténtica obra de arte de la que Herrera decía lo siguiente: "Una pieza constante en todos los conciertos del grupo. Inspirada, según la leyenda, en un rayo que vieron viajando en avión. Aunque otros lo desmienten y se basaría en un riff de guitarra, de Malcolm Young que era el verdadero líder de la banda y excelente guitarrista".

Del 90 retrasamos el calendario 3 años, y nos vamos hasta Australia. Otro excelente grupo, otra interesantísima formación. Ellos eran Midnight Oil, y su 'Beds are burning'.

Según iba avanzando el programa, en este cajón de sastre que es el reproductor de Carlos Herrera, nos topábamos con 'the best' y la bestia arrolladora de Tina Turner. Escuchábamos 'The best'.

Y acabábamos con 'Morning train' (nine to five) de Sheena Easton. Otro programazo para enmarcar.