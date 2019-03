Santana, The Beatles y Terry Kath en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.



Herrera ha presentado esta edición de 'Radio Carlitos Deluxe' en la que ha prometido pinchar canciones que no se han escuchado en otras emisoras de radio en la última semana. Y para ello ha comenzado con un tema de Santana: Smooth.



“Fue un gran éxito para Carlos Santana, el de aquel disco llamado “Supernatural”, en el que intervenía mucha gente. Por este “Súper Natural”, a Carlos Santana le dieron tres Grammys. Cuando la carrera de Santana, algunos decían que estaba tambaleándose, que no funcionaba demasiado bien, es verdad que este subidón del 99 le dio un relanzamiento. Es decir, que a mucha gente le dio por Santana. Había mucha gente que era de Santana y no se había dado cuenta hasta que le escucho en “Supernatural ”, ha analizado Herrera.

Seguido ha pasado a hacer sonar a The Beatles con su: I'm Happy Just To Dance With You.“Antes cuando he dicho que es muy difícil que cualquiera de estas canciones se escuche en alguna emisora de radio... bueno, mi pregunta es, si sigue escuchando en una emisora de radio habitual, normal convencional, alguna canción de los Beatles...”, ha dicho el comunicador.



Tras esta canción, Herrera ha pasado a poner una canción que define perfectamente la música de la década de los 70. Y lo ha hecho con Terry Kath (Chicago) y la canción: Make Me Smile.



“Hemos abierto con Santana, hemos seguido con los Beatles y Chicago. Ahora, es muy probable que no lo conozcáis, salvo para los más puestos en el mundo del blues-rock sureño. si lo conoces es un tipo fantástico llamado Mark May”, ha explicado el comunicador para dar paso a Telephone Road.



“Esta tipa me gusta mucho. Es una holandesa que canta... Así dicho suena a pestiño total... Pues no, no, no, no...”, ha comentado Herrera para presentar a Caro Emerald y su Tell Me How Long.