La planta que se usa para remedios naturales y se puede confundir con un veneno: "Se usa para hacer infusión"

Lo cierto es que hoy en día, la gran mayoría de los medicamentos que existen se obtienen por síntesis química. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que también hay muchos otros que proceden de la naturaleza. Más concretamente, de las plantas. Estas han desempeñado un papel fundamental en la mejoría de la salud a lo largo de la historia. Destacan ciertos antibióticos o corticoides, pero también existen plantas medicinales mundialmente conocidas por sus propiedades naturales que ayudan a aliviar y tratar ciertos problemas de salud que tratamos en Poniendo las Calles.

El cardamomo, el jengibre o el hinojo son algunos ejemplos, de hecho, algunas de estas plantas se utilizan en las infusiones. Esas bebidas naturales que se obtienen cuando se introducen hojas, raíces o frutos de algunas plantas en agua a punto de ebullición. Hay de muchísimos tipos y cada vez se consumen más en España. Además, ahora que ha llegado el frío, mucha gente aprovecha para tomar infusiones y entrar así en calor. Y no solo eso, hay algunas como la infusión de tomillo o la de hinojo, que también nos pueden ayudar a hacer frente a los resfriados tan característicos de esta época del año.

"En infusión"

Algunas de las infusiones que más se consumen en nuestro país son las tilas y valerianas, por sus propiedades relajantes, pero al final cada uno tiene sus favoritas. El sector está viendo esta mayor demanda de productos que proporcionen salud física y emocional.





En datos de Alimarket, aunque en 2022 sufrió una ligera bajada de las ventas en gran consumo, hubo una importante subida en hostelería. Son las funcionales o de valor añadido las predilectas por los consumidores. Pero este martes en Poniendo las Calles también hacemos hincapié en los que hacen autoconsumo de esas plantas medicinales.

El uso tradicional de las plantas medicinales silvestres en España se concentra en especies abundantes, ampliamente distribuidas y, por lo tanto, fácilmente accesibles para la población. Pero en nuestro país no están validadas científicamente y se desconoce si son seguras y eficaces, como exponen los expertos. Por lo que, como todo medicamento, deben ser empleadas con cautela, ya que pueden aparecer cuadros tóxicos derivados del consumo. Para conocer más sobre el mundo de las plantas y los grandes beneficios que nos aportan pasó por Poniendo las Calles el biólogo Eduardo Bazo Coronilla.

Se puede confundir

"Un ejemplo de planta natural es la cicuta y nadie pide infusiones de cicuta", señala el experto en Poniendo las Calles, "no obstante, siempre, por desgracia, se ve en las noticias que alguna persona ha fallecido porque ha confundido cicuta con hinojo silvestre porque se parecen en las hojas: "Si no sabes diferenciarla adecuadamente, pues puedes tener problemas". Eduardo Bazo continúa avisando a Carlos Moreno 'El Pulpo' que "hay muchas plantas que son naturales y que provocan no solamente problemas de salud, sino incluso la muerte".

El biólogo señala que "por ese motivo, por ejemplo, aquí en Sevilla, pues cada dos por tres la policía tiene que retirar plantas de beleño, que crecen en las gradas de la Catedral de Sevilla, por si hay alguna persona que, por ignorancia o por despiste, pensando que se trata de otra planta, pues la utiliza para su consumo en infusión o cualquier otro tipo de cosas": "Es muy importante tener en cuenta que natural no significa que sea necesariamente inocuo". Un consejo muy importante cuando no tenemos conocimientos sobre las plantas con las que tratamos.