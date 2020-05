Nosotros también somos “fan de ti”, Sidecars. Por eso hoy, el grupo, ha Puesto las Calles con El Pulpo.

‘Sidecars’ comenzó su tour por la música hace 10 años y, desde entonces, Juancho, Gerbass y Ruly no han parado de crecer y de crear día a día. Hoy nos vuelven a sorprender con ‘Mundo imperfecto’, un adelanto de lo que será su nuevo disco de estudio y que verá la luz muy pronto.

¿Cómo surge ‘Mundo Imperfecto?

Pues como la mayoría de las obras de arte, por casualidad. “Es una canción que le escribí a mi chica. Un día ella (que es cantante y toca el piano) se cruzó con una vecina suya y esta le dijo que cada vez que la escuchaba tenía ganas de subir el volumen. Me pareció tan bonito que la escribí […] habla de perseverancia y de darle un empujón a alguien, de decirle que si se lo propone puede conseguir cualquier cosa”.

Un single que, sin duda, será otro pelotazo para aupar, todavía más, la carrera profesional de ‘Sidecars’; y es que, el grupo, lleva muchos años en lo más alto pero, según ellos, no todo lo que reluce es oro: “costó y cuesta mucho trabajo llegar a este punto, a que nos escuche, cada vez, más gente… Si me hubieras preguntado hace 18 años si a día de hoy estaríamos donde estamos te habría dicho que no porque siempre nos gusta soñar en pequeñito”.

A pesar de no tener demasiado claro si triunfarían, hoy por hoy, el grupo, puede presumir de varios galardones: el Premio de la Noche en Vivo al Mejor Grupo Revelación y el Premio de la Música al Mejor Álbum de Rock Alternativo. Y todo esto ha sido posible, no solo al talento que tienen todos ellos, sino también al apoyo que han recibido, desde el principio, por parte de su familia: “nos vieron tan convencidos por lo que estábamos peleando que no nos pusieron ninguna pega. Hay momentos difíciles, si te haces 150 bolos, pasas poco por casa. Lo que te hace feliz a ti también hace feliz a tu familia y te apoyan por eso”.