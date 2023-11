Luis Merino se siente un afortunado: "La radio fue la que metió la música en el alma de la gente"

En 'Poniendo Las Calles' ha estado un señor al que le corre la música por las venas, y se podría decir que es el culpable de que muchísimos de los éxitos que han sonado y que suenan en nuestro país, y también es el gran responsable de una buena parte de la música en España. De él dependía que una canción sonara más o menos en la época dorada de la radio musical. Es Luis Merino, acaba de publicar el libro 'Cuando la música era redonda, con R de Radio'. "Estoy muy feliz de estar en esta casa, que es una casa de radio, COPE", así ha empezado la entrevista Luis Merino en 'Poniendo Las Calles'.

Luis Merino cuenta qué habría sido de la música sin la radio: "Te voy a contar un secreto, cuando la música era redonda, ese no fue el primer título del libro, una noche de tormenta yo tenía en mi mente tres títulos, si la música se hizo radio y habitó entre nosotros, pero bueno, sin la radio, la música hubiese sido una cosita más, la radio hizo que la música de los años 60 y 70 se popularizara y se hiciera parte de la gente, sin la radio eso no hubiese sido posible, porque la gente no tenía para comprar música, para comprar discos, y entonces la radio fue la que metió en el alma de los oyentes el espíritu de la música", así lo ha afirmado Luis Merino.

Luis Merino trabajó en la radio para pagarse la carrera

"Yo me metí en la radio para pagarme la carrera, porque tuve una discusión con mi padre que me decía que si me iba a Valencia a estudiar medicina, iba a estudiar no a llevarme los discos, entonces me dijo que los discos se quedaban en casa, yo le dije, oye papá que los discos son míos y me dijo, sí, pero los calzoncillos que llevas son míos", así lo ha contado Luis Merino en 'Poniendo Las Calles'.

"Cuando fui a Valencia a estudiar, en el colegio mayor dije que iba a montar un club de música, pusimos todos cien pesetas y compré los discos que me hacían falta, esto con 20 años, y luego, lo siguiente hice un programa sobre Los Beatles en radio Alicante y ya me fui a hablar con el tío de radio Valencia y me dijo, a ver, entra y haz un programa sobre los 40 y me dio la lista, cuando terminé a los 15 días, que me pagaron y todo, me dijeron que no estaba mal pero que no había puesto ningún disco de los cuarenta claro", así lo ha contado Luis Merino.

A Luis Merino si se le caracteriza por algo es por ser un gran amante de la música y fue uno de los máximos responsables del éxito de los cuarenta principales, pero no solamente eso, también se responsabilizaba de las grandes acciones comerciales, en las que mezclaba dj´s, artistas con mucho público y ese era el momento explosivo en donde todo se juntaba para algo común que era que la gente fuese feliz: "La radio siempre ha tenido un problema grabísimo que es quién la vende, el que vende la radio normalmente es un vendedor y no es un tipo, mejorando lo presente eh, pero no es un tipo de radio. Entonces para vender la radio hay que poner alma de radio y no es una actuación de grupo es algo más, por eso, si el cliente es importante yo voy y lo vendo", así lo ha contado Luis Merino en 'Poniendo Las Calles'.

