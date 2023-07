Los tríos sí funcionan. Si no que se lo digan a ellos: "Mantra es la conjunción de sus tres componentes"

El éxito no siempre llega en el mismo momento para todos. Si no que se lo digan a Mantra, un grupo musical formado por Paula Pérez, Carlos Marco y Charly Weinberg, que iniciaron este proyecto hace ya cinco años, pero no ha sido hasta ahora cuando han podido publicar su primer álbum, 'Epicentro'. Y es que este lanzamiento hace justicia a su título, ya que se han colocado en el puesto número uno en ventas. Por este motivo, se han pasado por la madrugada de COPE, y han estado charlando un rato con Carlos Moreno 'El Pulpo' en 'Poniendo Las Calles'.

Mantra nace en 2018, cuando Carlos y María se plantaban crear una banda, pero decidieron que un tercer intregante sería la opción idónea para ellos. El elegido fue Charly Weinberg, quien era amigo de Carlos y en ese momento residía en Londres. Aunque fue ese año cuando se empezó a cocinar el proyecto musical, fue en 2020 cuando decidieron presentarse al mundo. Una combinación, además, que puede sorprender de primeras ya que es inusual encontrarse en la industria musical local un grupo mixto.

Su propuesta, desde el comienzo, quería reflejar su forma de entender la música, de ahí que no quisieran lanzar canciones al azar y buscaran un sonido y estilo propios. Y dicho y hecho. Mantra juega, sobre todo, con el pop melódico, pero no se cierran a experimentar con otros palos, algo que se puede apreciar en su primer álbum, 'Epicentro'. En él se encuentran toques de pop electrónico, pop rock y también sonido urbano. Porque Mantra es un proceso abierto. Así se lo contaban a Carlos Moreno, 'El Pulpo, en 'Poniendo Las Calles'.

¿Por qué Mantra?

El nombre de la banda es algo que produce bastante curiosidad. Sus integrantes explican que las canciones que compones están hechas para los momentos exactos. Si estás triste, tienes canción triste; si por lo contrario estás alegre, también tienes temas con los que sentirte identificado. Vamos, lo que viene a ser el mantra para aquellos que escuchen sus singles. Y entre esas canciones se encuentras algunas como "¿Te acuerdas o no?"; "Por si mañana" en colaboración con Pepe Bernabé; o "El proceso", junto a Blas Cantó, quien fuera compañero de Carlos en la boyband española, Auryn.

'Epicentro', su álbum debut, salió al mercado el pasado junio, y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. El buen rollo que desprenden sus integrantes se siente en todas las composiciones. Y el hecho de que cada uno aporte su experiencia propia en el mundo musical (Paula ganó popularidad por Youtube; Carlos formó parte de Auryn; y Charly participó en 'La Voz Kids' en 2014) hacen de Mantra, una banda a la que no debemos perder la pista.