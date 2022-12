Llega a España la primera rotonda en la que los peatones no tienen que pisar la calzada, ¿dónde está ubicada?

Un miércoles más, en 'Poniendo las calles' te contamos toda la información del mundo del motor. De la mano de nuestro experto, Alfonso García, descubrimos las noticias más destacadas de la semana, conocemos curiosidades realmente sorprendentes y repasamos ciertas normas, que son realmente útiles a la hora de ponernos al volante.

En esta ocasión, nos fijamos en las zonas de bajas emisiones, y es que, el próximo año, la ciudad de Valladolid va a permitir, a las rentas más bajas, acceder al centro sin etiqueta medioambiental de la DGT. En clave económica, si a día de hoy quieres vender tu automóvil de segunda mano recibirás más dinero, y es que el valor de estos se ha incrementado, nuestro experto nos da los detalles.

¿Cómo funcionan las nuevas rotondas holandesas que ya puedes encontrar en algunas ciudades de España? Se trata de un tipo específico de rotonda, muy habitual en los Países Bajos, donde es muy común el uso de la bicicleta Redacción DigitalMadrid 29 nov 2022 - 05:45

Por otro lado, nos hacemos eco de una carta abierta de la asociación unificada de la Guardia Civil, en la cual los Guardias Civiles de Tráfico protestan por la situación actual y se plantean poner menos multas, cuéntanos. Y en clave internacional, la ciudad de Nueva York es la ciudad más cara del mundo para aparcar en un garaje privado. Contamos cuánto cuesta allí en relación con España.

La primera rotonda en la que los peatones no tienen que pisar la calzada al cruzar

En clave nacional, ponemos el foco en las rotondas, y es que en nuestro país han diseñado la primera glorieta cuya prioridad es proteger la seguridad vial de los peatones. Está ubicada en Alicante, y es que en esta ciudad, "casi el 15 % de los accidentes de tráfico con víctimas tienen lugar en las glorietas, cuatro puntos por encima de la media española. Según Formaster lidera el ranking de la ciudad con las rotondas más peligrosas de España".

"Por este motivo, el Ayuntamiento alicantino, para reducir los riesgos para los peatones, ha diseñado una no rotonda en la que estos no tendrán que pisar el asfalto para cruzar de un lado a otro o circular, ya que el asfalto no se cruza con el peatonal separándose una de otra", detalla García.

En cuanto la ubicación exacta, la primera podremos verla en "la zona empresarial 'Las Atalayas'". Aprovechando esta información, nuestro experto en motor, recuerda que "las rotondas deben ser seguras para todos, incluidos, peatones y ciclistas, para los últimos ya han llegado a España las llamadas rotondas a la holandesa donde los carriles bicis tiene la prioridad".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La actualidad del motor en 'Poniendo las calles'

En clave económica, nos fijamos en el Plan Move III, que contiene nuevas ayudas para la compra de vehículos eléctricos, del cual nuestro experto nos da todos los detalles. "Se han ampliado a 400 millones de euros, pasando de 800 a 1.200 millones el nuevo Plan Move III para las ayudas a la compra de un coche, así como una dotación de 500 millones para instalaciones de autoconsumo", comienza explicando.