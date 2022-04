El lado oculto de las farmacias: “Los productos homeopáticos son placebos, no sirven para nada”

Las farmacias son puntos de confianza y, de hecho, hay personas que acuden a ellas en busca de consejos médicos. En la mayoría de casos, todo irá bien, porque los farmacéuticos son gente de confianza y grandes profesionales. Pero en esta vida, no es oro todo lo que reluce. Esto que te voy a contar no es nada nuevo: la eficacia de ciertos medicamentos, ha estado cuestionada en ciertas ocasiones... Y todos en algún momento de nuestra vida, nos hemos hecho la pregunta de “¿este fármaco realmente sirve de algo?”

Eso es lo que intenta esclarecer Esther Samper, médico y divulgadora, en su libro 'El lado oculto de la farmacia' de la editorial Planeta. Una obra que trata de desmontar los engaños a los que están sometidos los consumidores a la hora de comprar ciertos medicamentos, que pueden no ser tan eficaces como creen.

“El lado oculto de las farmacias son básicamente esos productos que podemos encontrar en sus estanterías y en verdad no tiene eficacia demostrada. Hablamos de medicamentos homeopáticos, que no sirven para nada más allá del efecto placebo, hasta algunos productos grises que podrían ser útiles para ciertas cosas, pero que se venden mucho para problemas de salud de los que no tienen ninguna eficacia”.

Uno de los productos que más cuestiona la autora son los ‘homeopáticos’, un tipo de medicamento que siempre ha causado cierta confusión sobre su eficacia. “No hay ningún medicamento homeopático en el mercado en España que este aprobado como medicamento y que tenga registro sanitario”. Esto quiere decir que ningún remedio de este tipo ha conseguido demostrar que alivie algún tipo de dolencia o enfermedad. "Son meros placebos, no han demostrado nada, y están en estanterias privilegiadas de las farmacias. Lo cual no tiene sentido alguno".

