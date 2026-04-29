Guillermo Orduna, periodista radiofónico: "La radio es un veneno que llevamos dentro y ahí sigue"

El periodista radiofónico y archivista sonoro Guillermo Orduna ha visitado el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, presentado por Carlos Moreno, 'El Pulpo', para compartir su pasión por la historia de la radio en España. Orduna, que comenzó su trayectoria en 1972, se dedica a recuperar y divulgar el patrimonio sonoro del medio a través de su página web, GuillermoOrduna.com, y su canal de YouTube.

Su labor nace de la "pura nostalgia y puro amor a la radio", según sus propias palabras. Tras ser víctima de un expediente de regulación de empleo en Radiotelevisión Española en el año 2007, que lo prejubiló con 52 años, sintió que le "robaron 10 años de radio".

Por ello, decidió recuperar ese tiempo por su cuenta, manteniéndose unido al medio que tanto ama.

El 'veneno' de la radio

Orduna ha recordado sus inicios en 1973, cuando respondió a una llamada de colaboración en el programa 'Vuestra Tertulia' de Eduardo Sotillos. En aquella época, ha explicado, el acceso a la profesión era más sencillo, llegando a estar pluriempleado en tres emisoras a la vez: la Cadena SER, Radio Intercontinental y Radio Nacional.

A pesar de su amor por el medio, ha mostrado su preocupación por el futuro: "Ese es el gran peligro que veo, que la gente joven no está enganchada a la radio". Sin embargo, reafirma la magia del medio, describiéndolo como "un veneno que llevamos dentro y y ahí sigue".

Carlos Moreno 'El Pulpo' y Guillermo Orduna, periodista radiofónico

Un viaje sonoro por la historia de España

A través de otro de sus proyectos, 'EAJ Radio', Orduna rinde homenaje a los orígenes de la radiodifusión en España, utilizando los primeros indicativos que se otorgaron en 1924, como el EAJ-1 de Radio Barcelona. Su archivo digital es un tesoro que permite "demostrar cómo ha funcionado la radio, cómo ha evolucionado su lenguaje, su sonido, su ritmo".

Es pura nostalgia y puro amor a la radio, eso es la verdad" Guillermo Orduna Periodista radiofónico

Durante la entrevista, se han recuperado sonidos de programas míticos como el 'Consultorio de Elena Francis'. Orduna ha desvelado que, aunque la voz era de la locutora Maruja Fernández, los guiones los escribía un hombre y el programa tenía un componente de "adoctrinamiento de la época" que se mantuvo en antena hasta 1984.

Como testimonio único, Orduna ha estrenado un corte de 1984 donde Mercedes Milá y Encarna Sánchez debaten sobre este formato. El director de 'Poniendo las Calles' y Orduna han recordado la figura de ésta última: Sánchez es una voz histórica de Cadena COPE y el estudio en el que ambos realizaron la entrevista lleva su nombre, en homenaje a esta periodista.

Una imagen de Encarna Sánchez a los micrófonos de Cadena COPE

El recorrido sonoro también ha incluido a figuras como José María García, del que se ha recordado su llegada a COPE, y a Chelo González Ronda, una voz histórica de esta misma casa. Orduna ha apuntado que hasta 1978, las emisoras privadas no podían emitir información nacional, que era exclusiva de Radio Nacional de España.

El fin de la ficción y el resurgir del podcast

El periodista ha explicado por qué desapareció el teatro en la radio con la llegada de la democracia. "Cuando vino la liberalización de las radios, la información, el periodismo se apoderó de la radio, y entonces eso supuso aniquilar totalmente lo que era la ficción, la radio imaginativa", ha señalado.

Orduna ha destacado la paradoja de que los podcasts de ficción actuales están triunfando con formatos similares a los que la radio abandonó. La conversación también ha servido para homenajear a grandes actores de doblaje que nacieron en la radio, como Matilde Conesa ("la bruja averías") o José María del Río, a quien considera "la voz número 1".

El periodismo se apoderó de la radio, y entonces eso supuso aniquilar totalmente lo que era la ficción, la radio imaginativa Guillermo Orduna Periodista radiofónico

Guillermo Orduna continúa su labor de preservación de la memoria radiofónica de España, un trabajo que, según ha confesado, no le da dinero pero le permite seguir conectado a su gran pasión. Su archivo en GuillermoOrduna.com y su canal de YouTube son de acceso libre para todos los aficionados a la historia de este medio centenario.