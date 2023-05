El curioso caso de la música en España: "Si esto hubiera sucedido en Estados Unidos, ya habría una película”

A quien nos gusta la música, que somos la mayoría, sabemos que una canción es el alma de una historia. Las hay inciertas, con final feliz, inacabadas, interminables, algunas reales y otras inventadas pero detrás de cada canción, siempre hay una historia que ayuda a que surjan otras muchas. Hoy nos ayuda a poner las calles una compañera que ha escrito un libro que tiene como banda sonora la historia de una compañía discográfica que es parte de la historia de la música de este país. Ella es Laura Piñero. Trabaja en la Cadena Ser, es de casa de radio como nosotros. Acudir a Poniendo las Calles le ha hecho recordar los momentos en los que trabajó de madrugada, ver a esos trabajadores que inician su día.

“Aquellos años accidentales” es el libro que ha venido a presentar en 'Poniendo las Calles', el cual recoge el nacimiento, vida y estrategia, de una discográfica esencial para entender qué ha pasado en la música en nuestro país desde los años 80. La compañía DRO. Laura nació en 1985, y el sello musical se creó cinco años antes, en 1980. “Me enganché a la historia desde una mirada externa, como una persona que no lo vivió, para contar su historia y traerla al presente, sobre todo compartirla con nuevo público. Es un libro para personas que aman la música de época.” - asegura la periodista.

La discográfica nació cuando ya existían varias que facturaban grandes cantidades de dinero, pero ninguna daba la oportunidad a grupos pequeños, no sabían donde dejar su maqueta las personas que todavía no estaban dentro de la música. Gracias a este libro es posible contar la historia de DRO, la demostración del 'sueño americano'. “Yo creo que si esto hubiera sucedido en Estados Unidos ya tendría una película, dado que esto surge por el sueño de unos jóvenes que desde casa deciden crear de la nada un proyecto discográfico precisamente para sacar, primero, su música, la de sus grupos, porque las multinacionales no les hacen ni caso, y luego se enredan a publicar a amigos y la cosa empieza a crecer inesperadamente.” - cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo'. La industria musical es algo que en esa época no se estudiaba, aunque ahora si. Eran artistas a los que le movía el amor por la música.DRO se convirtió en la discográfica independiente más importante de España plantando cara a las multinacionales, haciendo historia.

Sus artistas llegaron a conseguir discos de oro, desde Gabinete Caligari o Hombres G, los Secretos o Enrique Urquijo y Los Problemas, grupos que han sido olvidados, pero que en su momento vendían más de 50.000 copias, dominando el mercado discográfico del país. Las grandes compañías intentaron arrebatarle a los artistas y muchos de ellos se fueron, como se cuenta en uno de los capítulos del libro.

Muchos de los trabajadores que tenía la discográfica, han cambiado de lugar. Uno de los que estaba desde el principio, Charlie, llegó a ser presidente de Warner. Otros como Servando Carballar, uno de los personajes favoritos de la entrevistada, creador de DRO, de Aviador DRO, se bajó del proyecto en 1988, junto a Marta Cervera, otra de las fundadoras. Él intentó fundar otra independiente, pero terminó creando una red de tiendas dedicada a los juegos de mesa y a los videojuegos, donde les va genial. “El otro día estuve en una de ellas aquí en Madrid y pensé: tiene espíritu DRO, por los trabajadores, como estaban organizados los materiales, los juegos. Hay una pasión. Se adelantaron a muchas cosas y uno de sus planes era crear esta red de tiendas.” - explica la escritora.

“Soy bastante ecléptica, me gusta todo tipo de música. Mi padre a pesar de ser informático, toca la guitarra, le encanta la música y he mamado estos grupos desde niña. Yo recuerdo ver esos vinilos, los emblemas de estos sellos, el tornillo de DRO y luego por mi trabajo empezó a entrevistarles. Ha sido una vuelta al sol muy bonita, dado que empecé como aficionada y se ha convertido en mi profesión.” - cuenta emocionada la entrevistada.

Escribiendo este libro, Laura ha podido aprender que la memoria es frágil. “No sabemos como vamos a recordar dentro de cuarenta años y tenemos que preservarla.” - asegura. Estos artistas pensaban que nunca les sucedería nada extraordinario. “Yo desde que he hecho este libro a veces hago el ejercicio de enviarme cartas a mi misma, correos electrónicos, para ir reteniendo esa memoria y espero que tú, por ejemplo, guardes tus recuerdos porque son muy frágiles. Y espero que entre todos vamos tejiendo esta historia tan maravillosa de la que deberíamos estar orgullosos.” - asegura en referencia a los recuerdos.

El fichaje de los Hombres G fue de los más difíciles. En ese momento, la discográfica DRO la conformaban tres discográficas, Tres Cipreses, GASA y Twins. Twins esta creada por una figura que simula mucho el concepto de “sexo, drogas y rock and roll”, representado en la figura de Paco Martín, con un talento soberbio para fichar a nuevos artistas. “Él va a un concierto de hombres G, que David Summers cuenta que fue desastroso, uno de los miembros del equipo iba borracho, los instrumentos no funcionaban, pero Paco vio el enganche que tenían con el público, el desparpajo. El sonido no funcionaba, se ponían a contar chistes. Y allí mismo en el camerino les hizo una oferta en una servilleta y se ofreció a publicarles su primer largo.” - narra Laura Piñero. Paco llegó a hipotecar su casa para publicar el disco. “Pero imagina, al final, la sensación de ir recibiendo noticias de que ese disco que has costeado de esa forma, empieza a triunfar y se convierte en un fenómeno masivo. Es de película total.” - termina la invitada.

Laura habla con emoción, con alegría, con entusiasmo, contagias la ilusión por lo que cuenta, le da valor a cualquier de las historias que cuenta. “Yo me enamoré de estos personajes anónimos que muchas veces no tienen el gran foco o no han dado muchas entrevistas y ellos son los que me van contando la historia. Hay artistas en este libro, mas o menos conocidos, pero el nexo son estos personajes secundarios que a mi me fascinan, porque fueron muy creativos y emprendedores. Yo después de escucharlos y leerlos he tenido ganas de crear muchas cosas.” - finaliza.