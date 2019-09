La conmovedora carta de un empresario tras arrepentirse de no haber prestado más atención a su hijo fallecido

Como cada día, en 'Poniendo las Calles' no cuentas dos calles positivas para comenzar las horas. A veces necesitamos que la vida nos ponga a prueba para saber lo que es importante y lo que no. Eso le ha ocurrido a J. R. Storment, un empresario que perdió a su hijo de 8 años este pasado mes de agosto.

Este duro golpe le ha hecho entender todos los ratos buenos que se perdió tratando de hacer crecer su empresa. Storment fundó la compañía justo cuando nacieron sus mellizos, hace 8 años, y en todo este tiempo nunca se había tomado más de una semana seguida de vacaciones. Ahora, que uno de sus pequeños ya no está, se lamenta de haber descuidado a su familia y por eso ha escrito un mensaje que a nosotros nos parece muy inspirador. Dice así:

“Si hay alguna lección que sacar de esto, es recordar a los demás, y a mí mismo, que no se pierdan las cosas que importan. Abraza a tus hijos. No trabajes demasiado. Te arrepentirás de haber invertido ese tiempo en otras tareas una vez que ya no lo tengas.”

No podemos estar más de acuerdo con este hombre. Ninguno somos imprescindibles en la empresa que trabajamos y sin embargo, lo somos todo para nuestros seres queridos. No les abandonemos y dediquemos tiempo de calidad, no solo a nuestros hijos, también a nuestros padres, a nuestros abuelos y por supuesto, a nuestros buenos amigos... A veces no viene mal que alguien nos lo recuerde.