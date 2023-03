El coaching, las promesas de ganar dinero o los mensajes de tazas de Mr. Wonderful: "No tiene que ver"

El mundo del coaching genera también cierta polémica y controversia, por lo que ha sido puesto en duda en algunos medios de comunicación. Por eso este lunes en 'Poniendo las Calles hablamos con nuestro coach de cabecera, Rafa Rodrigo, sobre esos mitos, esas verdades y esas mentiras que hay detrás del coaching. "Una de las verdades es que el coach no te dice lo que tienes o no tienes que hacer, eso vamos a dejarlo claro desde el principio. Si tú vas a contratar un coach, no es una persona que te diga lo que tienes que hacer y lo que no, es una persona que te hace preguntas para que tú reflexiones y, a través de esas reflexiones, tú decidas lo que haces", expone.

No es alguien que te ayude invertir en bolsa, porque hay muchos anuncios que ponen: elige tu coach si quieres pasar de 1000 € al mes a 5000 € al mes: "Ese es uno de los grandes errores, es que eso no es coaching. Eso no sé cómo se llama, será un mentor de negocios y aumentos de inversión, un trader, pero eso no es un coach". Existe mucho desconocimiento y hay gente que piensa que el coaching es para ganar más dinero, pero "va por otro lado". Lo mismo sucede con los que piensan que un coach es un psicólogo: "Hay psicólogos que sí que son coaches, pero un coach no tiene por qué ser psicólogo. Es una formación aparte".

Rafa Rodrigo aclara que "tampoco es un psiquiatra que te pone una medicación, no te dice: tienes que tomarte esto o no", así como tampoco "tiene que tratarte un trauma determinado que tú has tenido". "Es importante saber que para los desórdenes mentales y para todo lo que tiene que ver más con esa parte traumática a la salud mental, un coach no. Necesitas una ayuda más de un psicólogo o un psiquiatra que habrán tenido una formación más adecuada para ello", puntualiza.

Las tazas de Mr. Wonderful

"El otro día había un artículo de una publicación de un periódico muy importante de este país que hablaba sobre los falsos gurús del siglo XXI, los nuevos coaches", comenta Rafa Rodrigo: "Esto que sale publicado es que el coaching da falsas esperanzas, el pensamiento positivo de Mr. Wonderful de 'después de la tormenta siempre llega la calma'. Es que ese tipo de frases de motivación no tienen que ver con nosotros. Los coaches no nos amparamos en eso, un coach no te da frases motivadoras para decirte: venga que tú puedes independientemente de lo que te ha pasado. Te paras analizar qué sirve y que no en tu vida".

"Uno de los principales problemas por lo que se critica al coaching es porque en España no hay todavía muchos", explica Rafa Rodrigo. Según la ICF, que es el International Coach Federation, una de las asociaciones de coches más importantes del mundo, en 2021 apenas había 1.042 coaches certificados en España. Una de las cuestiones por las que se pone en duda el coaching es por desconocer cómo coexiste con la psicología en un mismo espacio.

Psicólogos vs. coaches

"Muchas personas van a un proceso de psicología por algo que les ha ocurrido, por algo que quieren tratarse, pero también luego tienen un coach para tratar otro tipo de objetivos. Yo cuando tengo algún cliente al que cuando le trato por primera vez siempre le pregunto: oye, ¿estás con ayuda psicológica en este momento? Si me dice que sí, le digo vale, pues pregúntale a tu psicólogo, que es en este caso el experto en salud mental de Ciencias de la Salud, si por lo que estás pasando en este momento te vendría bien tener un coach o te puede perjudicar", explica Rafa Rodrigo.

La mayor parte de las veces los psicólogos lo recomiendan porque no suele haber problema de inferencia entre unos y otros, "pero hay otras ocasiones en las que hay que hacer un proceso de psicología, por un lado, y luego a lo mejor ya puedes contratar un coach más adelante", señala. "Hay otras ocasiones, sobre todo el mundo de la empresa, en el que no hace falta otro tipo de ayuda si no un coach puede ayudar a que la empresa consiga objetivos con sus trabajadores", concreta Rafa Rodrigo.

Ojo porque también se puede mejorar la inteligencia emocional de los propios jefes que tienen que liderar equipos: "A lo mejor tienes que liderar con 50 personas en un equipo y eso tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, con como tú legitimas tus emociones, qué permisos te das, qué permisos no te das, el aprender a decir no y todo ese tipo de cosas de motivación, de autoestima, de inseguridad...".

Rafa Rodrigo pone un ejemplo que le sucedió recientemente: "El otro día me localizó un empresario de Huesca después de escucharme porque tenía varios trabajadores, está en un proceso de cambio, de que entra gente nueva y necesita reorganizar ciertas estructuras, así como para saber atender ciertos problemas". El coach de 'Poniendo las Calles' explica que "mucha gente que hace cosas, no toma decisiones por el tema de la autoestima". Por eso es tan importante "fortalecer autoestima" y "entender de dónde nos vienen esos problemas, esos pensamientos" para "poder tomar acción en el día a día".