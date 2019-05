Nacho Aldeguer enseña a los 'ponedores' la belleza de la inclusión de las personas con Alzheimer

Nacho Aldeguer es uno de los actores de la compañía: “Los números imaginarios”. Un grupo de teatro que está causando sensación por su puesta en escena y por los temas que tratan. Temas, por cierto, que nos hacen reflexionar y que ponen encima del escenario planteamientos como la perdida de memoria por causa de la edad y especialmente de dolencias como el Alzheimer. Representaciones que convierten al espectador en parte de la obra como está ocurriendo con su última creación llamada “Lear” (desaparecer).

Hasta el próximo dos de junio se está celebrando en los 'Teatros del Canal' esta obra, que nos ha llamado mucho la atención porque trata sobre la memoria y la vejez. De cómo la sociedades por egoísmo dejan de lado y apartan a la gente mayor. Lo curioso de esta obra es que, además de los actores profesionales de la compañía, también participan de forma indirecta personas con Alzheimer.

Aldeguer ha explicado el motivo por el que se preocupa por este tema. “Nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Puede ser dentro de 30, 40, 50 años... Y eso no significa que no tengas que enfrentarlo, y sobre todo, que yo no tenga Alzheimer ahora no significa que no tenga que preocuparme por la gente que lo tiene”, ha argumentado Nacho.

“Hemos encontrado a lo largo del año de investigación una forma de crear una comunicación en la que no etiquetas a la gente. Las personas con Alzheimer no son distintas y ahí tomas conciencia y te das cuenta de que mantienes conversaciones normales. Y, a veces, con quién tiene un grado de demencia o deterioro cognitivo, encuentras otra forma de comunicarte. Eso es algo bonito y hace el mundo mejor”, ha reflexionado Aldeguer.