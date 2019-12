La emotiva historia superación de una ponedora en su lucha contra el cáncer

Hace unos días 'Poniendo las Calles' recibió un audio de una oyente, de Isabel, pidiéndole al Pulpo la canción “Gracias por existir” de Eros Ramazotti, para dedicársela a su marido Diego, que había estado siempre ahí, al pie del cañón, sobre todo en el 2015 que fue un año un poco complicado. Por eso el programa ha querido contar con ella, para que narre esa historia de superación, que puede ser todo un ejemplo.

A Isabel le diagnosticaron cáncer de mama en 2015, con metástasis en la axila derecha. Poco después, fue operada y pudo celebrar el cumpleaños de su hija pequeña que, casualmente, coincidía en esas fechas. “Yo estaba echa polvo. Tenía las sesiones de quimioterapia el lunes y hasta el viernes no empezaba a sentirme bien, pero lo importante es mantenerte muy serena en la enfermedad”, ha explicado Isabel.

“En 2013 me quedé en paro. En 2015 me diagnosticaron la enfermedad. Tuve la fortuna de, al no estar trabajando, comenzar a hacer deporte y por eso me di cuenta del bulto. Fui al médico, y encontraron el cáncer”, ha narrado la ponedora.

Ahora, Isabel ha rehecho su vida, ha vuelto a encontrar trabajo y sigue disfrutando de su familia cada día. Y, obviamente, es una ponedora más. “La quimioterapia me alteró los ritmos vitales, me adelantó la menopausia y ahora no puedo dormir o me levanto muy pronto. Y siempre para escucharos a vosotros”, ha terminado comentado Isabel.