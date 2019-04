Alaska también es "ponedora"

Alaska ha estado en ‘Poniendo las Calles’ con El Pulpo, en la que ha sido una agradable charla. En ella, la cantante la he contado a El Pulpo que ha cambiado del todo su forma de vida. Ha recordado que, antes era una persona que vivía de noche, en cambio, ahora se despierta muy pronto.

“Antes era más de noche. Ahora, no te puedes imaginar lo pronto que me levanto. Tan pronto que muchas veces no has empezado el programa y ya estoy despierta”, ha comentado Alaska.

Alaska le ha contado a El Pulpo, los detalles de su último trabajo llamado “Extrapolaciones y dos preguntas”. En este último disco realiza covers de grandes éxitos, aunque también cuenta con sencillos inéditos. El álbum se estrenó el pasado 15 de febrero, y como ha comentado la artista, está siendo todo un éxito.

Por otro lado, El Pulpo le ha querido trasladar a la cantante todo el cariño del público y el mito musical que supone para muchos españoles. “Me da mucha vergüenza. Cuando estoy en una boda y comienzan a sonar canciones mías… Me muero de la vergüenza”, ha confesado Alaska.

Además, este es un año muy especial para la mexicana, que tiene tres celebraciones importantes. Los 30 años de su grupo Fangoria, los veinte de pareja con Mario Vaquerizo, y los noventa años de su madre América.

Cada vez que la artista saca un nuevo trabajo hay una expectación máxima. De tal manera que, su primer single ¿De qué me culpas? (uno de los primeros temas del disco), está arrasando en todas y cada una de las plataformas digitales. Lleva más de 1 millón de descargas. La clave del álbum está en que encontramos dos temas inéditos, pero trece versiones de canciones. Algo que favorece la nostalgia de muchos y lo hace irresistible.