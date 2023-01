La odisea de Vitaly y su familia para volver a España desde Jersón: "Tres días de viaje y 42 horas sin dormir"

Desde que Rusia invadió a Ucrania en febrero de 2022, en COPE, en Mediodía COPE hemos estado en permanente contacto con Vitaly Suárez, hijo de un empresario español que mantenía importantes relaciones comerciales con Ucrania. Vitaly vive en Jersón, una de las principales ciudades invadidas por las tropas rusas, que fue liberada a finales del mes de noviembre.

Una ciudad próspera que en estos momentos como cuenta el propio Vitaly no tiene suministro eléctrico y sus ciudadanos "tienen miedo por los abusos a los que fueron sometidos por las tropas rusas".

Cuando aún se encontraban los soldados rusos en Jersón, Vitaly empezó a repartir ayuda humanitaria por la ciudad, después fue aumentando su zona de cobertura llevando alimentos y medicinas por otras ciudades atacadas por Rusia.

Después de diez meses de ocupación y de resistirse a abandonar su país, Vitaly ha llegado a España esta Navidad con su familia. Se han instalado en Alicante, la ciudad de su padre, "ahora estamos tranquilos en un país donde se vive con mucha tranquilidad" dice en Mediodía COPE, después de un viaje duro y complicado que ha durado tres días, "42 horas sin dormir, cruzando fronteras, aduanas, teniendo que contestar muchas preguntas, un viaje muy duro y complicado hasta llegar a España" explicaba Vitaly que confesaba que se ha decidido a salir de Ucrania porque allí ya no se puede vivir, "es imposible estar allí, están estropeando las casas. Nosotros estábamos en la zona del Mar Negro controlada por Rusia y era muy complicado vivir".

Pero pese a salir de Jersón, de Ucrania, su pensamiento y sus preocupaciones están allí con los amigos que se han tenido que quedar, "ahora estamos pensando en ayudar a la gente que sigue en Ucrania, en la zona liberada de los rusos. Amigos siguen repartiendo medicina y alimentos", le dice Vitaly a Pilar García Muñiz y hace una apelación directa a todos los oyentes, "no olviden que la guerra no ha acabado, la gente se está quedando sin casas, no hay electricidad, no hay medicamentos, tenemos que reunir dinero para comprar generadores para que puedan tener luz, y pañales y alimentos".

Si los alimentos y las medicinas son necesidades perentorias, los generadores son también urgentes porque "ahora hay -5º, pero van a llegar temperaturas mucho más baja. Para calentarse tienen que buscar leña y buscan generadores, pero faltan muchos, hay mucha demanda de estos".

Vitaly que admite que los momentos más duros que ha vivido desde que entraron los rusos en Jersón "era ver cómo detenían a mis amigos", solo tiene un deseo "que se acabe esto ya" para poder volver a Ucrania.