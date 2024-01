Víctima de estafa, le quitaron 30.00 euros de sus cuentas: “Era el correo, el WhatsApp de mi banco"

"Espero que mi historia sirva para que otras personas desconfíen desde el principio porque no hay forma de pararlo". Este es el mensaje que deja al final de la conversación con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE, Álvaro Fernandez, víctima de una estafa y por la que han desaparecido de las cuentas que tenía en dos entidades bancarias 30.000 euros.

Todo ocurre, un viernes por la tarde cuando Álvaro recibe a través de un SMS que en unos cinco minutos va a recibir la llamada de un agente de su banco, de un agente antifraude porque alguien ha entrado en su cuenta y han hecho movimientos sospechosos.

El teléfono es el de su banco por lo que Álvaro duda, pero el teléfono era inequívoco.

Coge la llamada y escucha a un agente que le describe exactamente esa situación de movimientos sospechosos, le dice que aún puede revertir la situación y le dan todo tipo de información sobre el saldo de la cuenta, de un fondo, y los movimientos que ha hecho. Hasta le mencionan otra cuenta en otra entidad bancaria, que también y presuntamente, está siendo intervenida, ¡cómo sospechar de que te encuentras ante una estafa!





"Sospeché desde el primer momento que recibí un SMS del banco en el que me informaban que había habido unos movimientos fraudulentos en la cuenta y que se había abierto el dispositivo desde otro canal diferente a los míos. Luego recibo otro segundo SMS desde los dos bancos, tanto desde el Banco Santander como desde la Banca March, me dicen que se pondrá en contacto conmigo una persona del departamento de fraude. Me llaman, verifico el correo, es el del banco, el WhatsApp es el del banco, y cuando me llaman me dicen que ha habido una suplantación del móvil, que alguien está recibiendo mis contraseñas y que se han hecho una serie de cargos en las cuentas de Banca March y que en el Bando Santander ha ocurrido lo mismo".

Aquí comienza el fraude

"Me explican que ellos lo van a retroceder, pero que necesitan mi clave de maniobra para anular lo que han hecho desde mi teléfono. Sospechas, pero te están llamando desde el teléfono del banco, no te piden ningún dato ni que pinche en ningún link, te están dando datos del saldo, movimientos, fondos, inversiones, y te dicen que es viernes y que el lunes ya no tiene retroceso, que es el momento de pararlo, piensas que es imposible que alguien tenga tanta información si no es el del banco", detalla Álvaro minuciosamente.

Ahora bien, "cuando le dicen los movimientos fraudulentos, entro en el ordenador y no veo ningún movimiento, pero me dicen que no veré reflejados los movimientos hasta el lunes, todo te cuadra y te ves abocado a solucionarlo, te lo crees y dices adelante", lamenta.

¿Cómo podían saber el saldo de un fondo o los movimientos? "El banco lo niega todo, no se hacen responsables de nada y no entienden como alguien puede estar en tu banca online, pero tenían opción a todo y te quedas totalmente desprotegido", recalca.

"Me han dicho que tiene que ser alguien de dentro del banco, yo insisto en que son vulnerables y que no están preparados como banca online capaces de protegernos y al final el estafado es el usuario y el banco se lava las manos", subraya Álvaro.

Nueva llamada al día siguiente

Ahí no termina la cosa porque “la señora que se identifica vía Banco Santander me dice que las operaciones le dan error y que me volvería a llamar el sábado, le digo que cuanto antes mejor, terminamos de hacer la operación y le doy las gracias, encima”, sigue contando Álvaro que fue a denunciar no la estafa sino la suplantación del teléfono.

En la comisaría es el agente de la policía el que le advierte de que la propia estafa podría ser la llamada, “me empiezo a poner mal, a sentir fatal”.

Cuando llego a casa, me vuelven a llamar, “yo por ganar tiempo le pido que me dé los movimientos, le digo que no me salen los retrocesos sino los cargos y me envía los justificantes del banco y me insiste que si puedo operar, le miento, le digo que no y entonces ya me dice que vaya el lunes a la oficina”.

¿Qúe pasa con los bancos, cuál es la solución que le han dado a Álvaro?

“De Banca March me han dicho que se hacen cargo de las cantidades que son unos 4.000 euros, todavía no está el reintegro y Santander es un desastre y su opción es aquí no ha pasada nada. Así estamos”, concluye.



Moraleja:

Desconfiar, desconfiar y desconfiar. Siempre nos dicen lo mismo, pero es que lo estamos viendo, los malos utilizan métodos cada vez más sofisticados. Desde copiar un teléfono, conseguir nuestros datos o lo que sea para hacer que confiemos y caigamos en la trampa.