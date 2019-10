Tensión entre los estudiantes en Pompeu Fabra a causa de la huelga indefinida

La tensión hoy en Cataluña se vivía en la universidad, en concreto en los tres campus de la Universidad Pompeu Fabra y en la Escuela de Ingeniería de Manresa, de la Universidad Politécnica de Cataluña. La huelga indefinida convocada por el Sindicato de estudiantes independentistas era el origen de este ambiente.

El momento de mayor tensión que ha provocado esa huelga indefinida convocada por el Sindicato de estudiantes independentistas ha tenido lugar en el campus de la Ciutadella de la Pompeu Fabra.

Allí un grupo de estudiantes que quería acceder a las aulas ha saltado la verja del recinto, que no estaba abierto y la universidad a optado finalmente por abrirla.

Los partidarios y los detractores de la huelga discrepaban separados por las sillas y mesas que habían instalado en las puertas de una de las facultades un centenar de estudiantes que han pasado la noche dentro.

Después de los enfrentamientos, los estudiantes que querían ejercer su derecho a acudir a clase conseguían acabar con esa barricada y despejaban de sillas el acceso a las clases:

Jordi Salvadó es uno de los estudiantes que hoy ha vivido esa tensión y ha descrita la situación en Mediodía COPE. Es estudiante de máster en derecho en la Universidad Pompeu Fabra y hoy quería asistir a clase. Además, es coordinador de Universidades de S'ha Acabat, un grupo de estudiantes que quiere dar voz a los estudiantes que no secundan la huelga. En Mediodía COPE, se ha quejado de la actitud de las autoridades académicas de la universidad Pompeu Fabra: "Hemos podido acceder al recinto pero a las facultades no por culpa del rectorado. ¿Cómo es que tienen la llave esas personas? ¿O es el propio rectorado? A nosotros no nos están dando ninguna explicación”.

“Somos libres de decidir si queremos ir o no a clase y eso es lo que les hemos intentado explicar, pero ha sido imposible”, declaraba sobre lo que les habían dicho a los estudiantes encapuchados para que les dejaran entrar en la universidad.

Julia Moreno, otra de las estudiantes que hoy ha vivido la tensión en la Pompeu Fabra ha confirmado a Mediodía COPE que cerca de 500 estudiantes han acudido a dar clase y no han podido hacerlo a causa de los 50 independentistas que se lo han prohibido.