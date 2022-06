Rafa Nadal: esta es la rara enfermedad Müller-Weiss que padece y lastra su rendimiento

Müller-Weiss es el síndrome que sufre Rafa Nadal en su pie izquierdo y que le provoca un dolor que nunca le desaparece. Es su rival más importante, pero al que consigue vencer en proezas como la que hizo ayer por la noche, en el Roland Garros, en París, en ese partido en el que duró más de cuatro horas contra Novak Djokovic. Nadal ha aprendido a convivir con ese dolor, que le diagnosticaron en 2005 cuando tenía 19 años y, ahora, está a punto de cumplir los 36. Lleva conviviendo toda su carrera con esa lesión degenerativa.

Javier Muniain, fisioterapeuta de deportistas de élite, ha explicado en qué consiste esta lesión y cómo afecta a Nadal en cada partido. "Es una osteocondritis, que es un problema del cartílago que cubre el hueso. La importancia, en el caso de Rafa, es que ese hueso es el que se articula en la primera columna del pie, en la parte del dedo gordo", comienza explicando sobre la enfermedad.

"Este es muy importante porque, cada vez que haces impulso para correr o hacer una salida fuerte, el impulso viene desde el dedo gordo del pie y se transmite por todo el cuerpo. Como es una zona que está muy dolorida, el problema es que él no puede hacer las zancadas cortas", aclara el fisioterapeuta sobre el dolor que le provoca este síndrome al tenista.









"Una fortaleza mental"

No obstante, además del dolor físico que el síndrome de Müller-Weiss conlleva, también supone una gran lucha mental por cómo Nadal se enfrenta a ello desde los inicios de su carrera. "Es espectacular. De hecho, no es algo que te de en un partido determinado, es una constante. Entonces, cuando ves que es algo que se repite a lo largo del tiempo, realmente, es una persona que ha trabajado para desarrollar esa fortaleza mental", aclara Christian Fernández, psicólogo deportivo.

"Una parte viene determinada por la propia persona. Por otro lado, y él también lo ha expresado muchas veces, la experiencias, la educación que ha tenido y los valores que le ha transmitido su familia y sus entrenadores, también han influido en cómo es él", apunta el psicólogo sobre cómo Nadal ha desarrollado esta fortaleza mental. "Esto se entrena a través del control emocional. Ese control va a orientado a lo que sucede dentro del partido, errores que cometes o las situaciones de dificultad por el buen partido del rival", agrega.

"Entrenar todo eso durante tanto tiempo, es lo que, seguramente, le esté ayudando a focalizarse mucho en su juego en lugar de en el dolor que puede tener. Aunque es un dolor que, evidentemente, le impedirá jugar a su máximo nivel, pero él lo compensa de esta forma", aclara sobre cómo se trabaja para superar una lesión de este tipo. "Se trabaja con objetivos, se puede plantear para las competiciones o entrenamientos, a través de unas rutinas, con lo que se dice internamente a sí mismo. Y sabemos que Rafa es una persona con muchas rutinas y disciplina", apunta.





