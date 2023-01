La Policía sigue investigando la muerte no accidental del pequeño Mohamed en Ceuta

Hace justo un mes contábamos la noticia de la desaparición de un niño de 8 años en Ceuta. Mohamed había desaparecido después de jugar al fútbol con unos amigos en una cancha cercana a su casa donde se le perdió la pista.

24 horas después, su cuerpo fue localizado sin vida junto a ese pequeño campo de fútbol. La autopsia reveló que el niño había fallecido por un fuerte golpe en la cabeza y tenía, además, otras lesiones.

Según la Policía se trata de una muerte no accidental que se sigue investigando, como así nos cuenta en ‘Mediodía COPE’ Juan Baño, jefe de Interior de COPE. “La Policía no descansa, este martes tomaba declaración a nuevos testigos, ya van unos 50; y se han visionado cerca de 300 horas de grabaciones de una treintena de cámaras de seguridad…”.

Una intensa labor de investigación en la que, como nos dice Juan, “se sigue pendiente de las pruebas de ADN que se remitieron a Madrid, aunque nos dicen fuentes al tanto de las pesquisas que en las uñas de Mohamed no había el rastro biológico de terceras personas”, pero eso sí “no se descarta que sí se intentara defender y solo alcanzara agarrar la ropa de su verdugo”. Señala Baño que “se tiene claro que el crío no salió de las inmediaciones del campo de fútbol a 20 metros casi de su casa, no hubo ningún rapto, todo ocurrió ahí, ni siquiera llegó a jugar –creen-, no quería ensuciar decía las zapatillas nuevas que llevaba”.

Sin embargo, “nadie admite haber visto nada” como nos dice Halib, el portavoz de la familia que se queja de que “está habiendo poca colaboración”.

A Mohamed lo matan poco después de que lo viera con vida el último testigo, nadie ha visto nada. Los investigadores trabajan con la idea de que antes de cumplirse el segundo mes, nos dicen, “habrá detenidos”, cuenta Baño.

El portavoz de la familia, que agradece la labor de la Policía, cree que “el asesino o asesinos de Mohamed incluso ya están en el expediente policía, seguro; como sospechosos”.

Dice Juan que “la familia sigue a la espera e incluso nos dicen que uno de sus dos hermanos, porque en estas cosas se mira todo, incluso el entorno más próximo, eso lo primero; pues incluso uno de los dos hermanos, el menor de ellos ha declarado multitud de veces en sede policial: Aunque, señala el jefe de Interior de COPE que “no se cree que el agresor pertenezca a un entorno tan próximo, pero sí que es alguien que le conocía, desde luego”.

Destaca Baño que en la investigación “la Policía no contempla también otro punto inquietante: la agresión sexual consumada como hipótesis probable”

