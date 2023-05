"Fue la que me animó a denunciarlo": COPE habla con la víctima de una violación en un hospital en la pandemia

Cuando todavía España se movía en los horarios del confinamiento y las restricciones, los hospitales, además de ser un terreno en cuarentena, fueron en algunos casos espacios de drama y horror. El escenario es precisamente la planta de psiquiatría del Hospital Universitario de Guadalajara. Lucía (nombre ficticio para preservar su intimidad) estuvo ingresada allí cuando tenía 18 años por un trastorno alimentario durante el mes de julio de 2020.

El Covid seguía haciendo estragos por aquella época en las UCIS, razón por la que todos los hospitales tenían estrictas medidas sobre las visitas. Eso se tradujo en soledad para muchos pacientes y, en el caso de Lucía, también en indefensión.

Según una sentencia a la que ha podido tener acceso COPE, fue en ese lugar y en esas circunstancias en las que esta chica sufrió una agresión sexual por parte de uno de los celadores del hospital. Ocurrió mientras Lucia leía un libro en una butaca de su habitación, momento en que el hombre entró y la forzó a practicar sexo oral. Después, se marchó pidiéndole que no dijera nada “para no hundirle la vida”.

Lucía quedó en un shock agudo, tuvo ataques de estrés y de ansiedad y, según señala un informe forense pericial, la falta de respuesta a la agresión se debió a la medicación y a “la propia personalidad tímida e introvertida de la paciente”. Mientras en la calle se afrontaban las olas de la pandemia, Lucía guardaba silencio en el hospital hasta que una auxiliar con quién había entablado cierta amistad decidió preguntarle e indagar sobre el estado decaído y triste en el que la veía.

“La auxiliar de enfermería para mí tuvo un papel muy importante durante todo el ingreso porque me ayudó con la enfermedad y a salir adelante. Cuando pasaron los hechos, a mi familia no se lo podía contar porque me daba vergüenza, entonces la otra persona en la que más confiaba era esta auxiliar, y eso fue lo que hizo contárselo a ella". Son palabras de la propia Lucía en exclusiva para COPE, unas declaraciones en las que reconoce que fue esta auxiliar la que la animó a "denunciarlo sí o sí".



El paso siguiente fue hablar con los responsables de la unidad médica en la que estaba ingresada pero la respuesta, sin embargo, no fue la que la chica esperaba. “Cuando yo le cuento lo sucedido a la psiquiatra, su reacción fue decirme que ya es cosa mía si denuncio o no digo nada, y en ese caso ellos tampoco lo harían, se quedaría entre las personas que lo sabíamos”. Ante esta falta de empatía e indiferencia del personal, fue entonces cuando Lucía tuvo un ataque de rabia por impotencia. En él, se llega a lesionar la mano al dar un puñetazo contra la pared, como recoje la sentencia. Su familia cree que se intentó imponer la ley del silencio.

Cuando la denuncia finalmente se materializó, el juicio se abordó como una cuestión de una palabra contra la otra, confrontando la versión del celador, que negó la agresión, con la de la paciente que la denuncia. En este sentido, el tribunal estima que Lucía se encuentra en plenas facultades mentales y recuerda que estaba ingresada por un trastorno alimentario cuya medicación no provoca alucinaciones o ideas delirantes. Por eso, acaba dando credibilidad a su testimonio y al de la auxiliar que le animó a denunciar la agresión.

El celador acusado finalmente ha sido condenado, en primera instancia, por un delito de abuso sexual a 4 años de prisión e inhabilitación. Y el servicio de Salud de Castilla-La Mancha también deberá afrontar una indemnización por responsabilidad civil subsidiaria. Ahora sí, 3 años después, Lucía puede respirar tranquila viendo cómo se ha hecho justicia.