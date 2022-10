Un experto explica qué pasaría si toda España fuera como Los Monegros por la sequía: "Se puede vivir"

La sequía es uno de los grandes retos que está afrontando España. Tras un invierno especialmente seco y unos meses de primavera y verano más cálidos de lo normal, España ha cerrado el segundo año hidrológico más seco desde que hay registros en España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). ¿Estamos preparados para un futuro con menos agua?, ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso?

Para responder a estas preguntas, Pilar García Muñiz, directora de Mediodía COPE, ha hablado con Jorge Alcalde, director de la revista Esquire, en el vídeopodcast de COPE 'Sequía: el desafío de un bien escaso'.

Como ha explicado Jorge Alcalde, las sequías siempre han sido frecuentes en España, aunque cada vez son más habituales: “Cada década tuvo su gran sequía, pero es cierto que se están acortando los plazos entre una y otra. Es decir, que cada vez tendremos sequías con menos diferencia entre cada una de ellas. Y por lo tanto, todos los que hayan invertido en un negocio que necesite el servicio de agua van a ver que tienen menos tiempo para recuperarse”.

La singular situación geográfica de España hace que seamos más propensos a este tipo de fenómenos: “Para luchar contra las sequías podemos hacer poco. Podemos hablar de cuántas de estas sequías tienen que ver con la acción del hombre y, por lo tanto, si el hombre deja de contaminar la atmósfera, de enviar CO2 a la atmósfera, se podrían frenar. Pero efectivamente hay sequías que tienen que ver con la posición que ocupa la Península Ibérica en el planeta. Estamos entre dos corrientes de aire diferentes, pero estamos en lo que los científicos llaman un ecotono. Una frontera entre dos formas de vivir. Tenemos por un lado contacto con la placa ártica, formas de vivir similares a las del norte del planeta. Por otro, contactos con la placa geológica africana, tenemos climas y vegetación similares a los del norte de África. Esto tiene un defecto, y es que se genera una gran muralla, que impide que las nubes que vienen del norte de Europa penetren en la Península. Esta muralla, el anticiclón de las Azores, hace que el agua no llegue. Y de manera natural se produce cada 7 años una gran sequía. El problema es que con el cambio climático esto se produce de manera más frecuente, y no nos da tiempo a recuperarnos de una a otra”.

Por eso, es especialmente importante que en España se gestione bien el agua: “Hay dos tipos de sequía: la sequía meteorológica de la que estamos hablando. Los días, las semanas, los meses en los que no llueve. Y en España tenemos de esas desde hace siglos. Pero la sequía hidrológica no depende solo de que haya poca agua, sino de que se gestione mal el agua que hay. Y en este verano hemos tenido paradojas como que las reservas de agua medias estaban cerca del 40%, pero había pantanos en el País Vasco con cerca del 90%. Es decir que había zonas con agua, pero mal distribuida. Esto nos somete a paradojas que son difíciles de entender. En España está el lugar de Europa donde más llueve, que es la sierra de Grazalema. Sin embargo también están las zonas más secas de todo el continente. En España habría caudal suficiente de agua para todos, pero no la sabemos gestionar”.

¿Qué pasaría si toda España fuera desértica?

“Se puede vivir en una España que sea como Los Monegros. Podemos vivir gestionando bien el agua, como las plantaciones de Almería, con cultivos hidropónicos. Se puede conseguir que aparezcan especies vegetales que requieren de mucha más agua en otras partes del planeta. Los agricultores españoles llevan siglos peleando con estas sequías periódicas y podemos cultivas aguacates, mangos, arroces, y cultivos de regadío con mucho éxito en el mercado internacional”.

