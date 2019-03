La emocionante búqueda de Sara Danyao en Twitter: "no tengo nada sobre mi pasado aparte de esta chica"

En las últimas horas en las redes sociales se ha hecho viral la historia de una búsqueda. La protagonista es Sara Danyao, vive en Madrid, tiene 18 años y es española de origen chino.

Sara fue adoptada en el orfanato de Hubei (China) cuando apenas tenía 11 meses. Cuenta, según sus padres, que en el orfanato había una niña con cinco años que no se separaba de ella en ningún momento, le cuidaba y le daba de comer. A partir de ahí Sara nunca supo nada más de esa chica, sus padres no lograron mantener el contacto con la familia.

Por 'Mediodía COPE' ha pasado Sara Danyo, ha contado que desde pequeña sus padres le han contado todo sobre su adopción y sobre esta niña, pero que aún no saben mucho: “Mi madre tampoco sabe nada. Lo único que se es que la mujer rubia que está al lado de mi madre, mi madre es la mujer de camiseta azul, es la madre de la niña que estoy buscando”.

Ella tenía 11 meses, su compañera 5 años, dice Sara que según le cuentan sus padres esa niña siempre estaba junto a ella: Me contaban mis padres que esa niña no se separaba de mí, que se ponía al lado mía para que me dieran de comer”. “Se notaba que esa niña tenía que estar conmigo, los padres querían apartarla de mí y yo lo entiendo porque acababan de adoptar a su hija y a lo mejor ella no quería” finalizaba.

En menos de 12 horas su llamamiento por Twitter supera los 25.000 retweets, Sara cuenta que no se lo esperaba: “Lo he publicado por un impulso, no pensé que iba a tener esta repercusión, lo hice para intentarlo y no me arrepiento”. “Los padres pueden tener entre 40-50 años y ella sobre 21-23, pueden vivir en Madrid, pero han pasado 18 años” finalizaba.

Contactar con esta chica cuenta Sara en 'Mediodía COPE' que sería tener un hilo que la una a su ciudad natal: “Significaría mucho porque no tengo nada sobre mi pasado a parte de esta chica y me haría mucha ilusión poder encontrarla”.