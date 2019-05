Un dermatólogo: "Las cabinas de luz ultravioleta aumentan hasta un 7% la probabilidad de tener cáncer de piel"

Ya está aquí el verano, por lo menos este fin de semana, aunque oficialmente la primavera no la abandonaremos hasta la noche del 21 de junio. Más allá de fechas, lo que estamos viviendo estos días es un verano adelantado en toda España y este fin de semana prepárate.

Prepárate porque se va a llegar a los 35 grados en Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, Orense, Sevilla, Toledo, Zamora y Zaragoza. Vas a tener de media entre 5 y 10 grados más de lo que es habitual para estas fechas ¿Por qué? Pues por un anticiclón que está instalado sobre nuestras cabezas y seguro que ya estás planeando un fin de semana al aire libre, aprovechando la playa y la piscina, incluso pasear para coger algo de color y de eso vamos a hablar en Mediodía COPE, de cómo disfrutar de este fin de semana sin llevarnos sustos.

Y para ello hay que ir preparado. Seguro que estás pensando en qué meter en la mochila y la crema de protección solar es la primera de las opciones. Y siempre tenemos la misma duda… ¿podemos usar la que nos sobró el año anterior? José Luis Martínez del Amo, es dermatólogo y coordinador de la campaña “Euromelanoma” de la Academia de Dermatología: "si se ha conservado bien, en condiciones sin cambios de temperatura y sigue conservando la misma textura, entonces no hay problemas."

Ya tenemos nuestra crema, nos la ponemos, hay que recordarlo, al menos 20 minutos antes de la exposición al sol, pero la crema hay que reponerla sobre todo después de un "buen baño" como señalaba el doctor Martínez del Amo.

Y ojo con pensar que con ponerte crema está todo hecho porque hay horas del día en las que no se debe tomar el sol o exponer la piel a agresiones, como lo llama el doctor Martínez del Álamo y eso es entre las doce del mediodía y las cuatro de la tarde. Las propiedades del sol son indudables, por ejemplo para nuestros huesos, pero hay que protegerse, y no sólo en la playa o en el monte, y es de sentido común: "si salimos a trabajar no hace falta pero si vives en Almeria y vas a tardar más de 20 minutos deberías ponerte crema".

No es lo mismo que vivas en el norte o en el sur de España, ni tampoco todas las pieles son iguales, aquí también prima el sentido común, a piel más clara mayor protección para evitar futuros melanomas, que se pueden evitar en el 80% de los casos.

Y a la pregunta de si es bueno tomar rayos uva para preparar la piel de cara al verano, el doctor lo tiene claro: "se multiplica por siete la probabilidad de cáncer si se han tomado radiaciones con luz ultra violeta. Hay que hacer exposiciones solares progresivas y las cabinas de luz ultravioleta con atracones"