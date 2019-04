El conductor del turismo acosado en Navarra: “El camión nos acosó durante dos kilómetros, fue horrible”

La Policía Foral de Navarra ha denunciado y sancionado a un camionero por conducción temeraria con quinientos euros de multa y seis puntos del carnet de conducir. El conductor, de nacionalidad rumana y con domicilio en Granada, tan solo contaba con dos puntos en el carnet por varias denuncias anteriores como han podido comprobar los agentes tras su identificación.

La propia policía ha difundido en Twitter el vídeo del suceso. Ocurría en la N-121-A, Antonio viajaba junto a su mujer, su hija de diez años y una amiga de esta a pasar el fin de semana al campo. En un momento dado, el camión que perseguía al turismo comenzó a increparles acercándose al coche poniendo en peligro la vida de todos sus ocupantes.

La propia familia dio parte a la Policía mientras las menores grababan al temerario conductor del camión. Por 'Mediodía COPE' ha pasado Antonio Gutiérrez, conducía el coche junto a su familia. Ha contado que cualquier persona tendría miedo a perder el control en una situación así: “Dentro del túnel no había ninguna posibilidad de maniobrar, la pared estaba a escasos metros, era un carril de doble sentido y tampoco podía invadir el otro carril, no sabes la intención de esa persona hacía ti”.

Junto a su familia, se dirigía a pasar un día en el campo cuando se les presentó la situación: “La primera vez que nos atacó este hombre fue la peor, fue en la entrada de un túnel y nos acosó durante dos kilómetros. Fue una situación horrible, peor incluso que la que grabamos, que nos quedamos en shock y no pudimos actuar”. Tras varios ataques, decidieron grabar al conductor y llamar a la policía: “Íbamos hablando por teléfono, la misma Policía nos dijo que en cuanto pudiéramos saliéramos de la vía. Vi un carril que se desviaba, pegué un volantazo y me metí, me arriesgué pero tuve que hacerlo”

Cuenta Antonio Gutiérrez cómo llegaron a alcanzar los 115km/h en un tramo limitado a 60km/h: “Imagínate un camión a esa velocidad detrás tuya, hay que tener mucha templanza”. “Se están quejando mucho los vecinos de que ese tramo que va para Francia tiene mucho tráfico de camiones” finalizaba.