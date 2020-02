Codirector de Klaus sobre los Oscars: “Realmente puede haber una posibilidad”

La película española Klaus ha sido galardonada con el Bafta a mejor película de animación de 2019. La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión que celebraba su 73º edición de los premios, ha decidido premiar a Klaus por delante de películas como Frozen 2 y Toy Story 4. En Mediodía COPE hemos hablado con Carlos Martínez, la persona más cercana del director de la cinta, Sergio Pablos.

El director emocionado recogió en el escenario del Royal Albert Hall la máscara dorada: “Esto es un orgullo increíble para nosotros”. Su compañero y primer asistente, Carlos Martínez, ha reconocido que después de este galardón las esperanzas han aumentado de cara a la gala de los Oscars que se celebran el próximo fin de semana: “La verdad es que después de las sorpresas que nos hemos llevado con los premios, ya más que esperanzas, es que realmente puede haber una posibilidad, porque no nos esperábamos otras cosas y han ocurrido, asique ¿por qué no? Ya por lo menos no vas con la cara de vamos a perder seguro, vas con la ilusión de que pueda ocurrir”.

Según Carlos Martínez, esta película tiene varias claves que explican su éxito: “Lo primero es que creo que hemos hecho una película diferente que ha llamado la atención. También un poco la nostalgia de la gente que echaba de menos un producto similar al nuestro. Y luego algo que creo que es lo que más nos ilusiona y con lo que más contentos estamos, es que la historia y lo que hemos querido contar le llega a la gente”.

Klaus, que cuenta la historia del mito de Santa Klaus, se enfrenta este lunes 10 de febrero en los Oscars a las mismas películas con las que ha competido en los premios Bafta. Por ahora, y tras ganar también varios premios en los Annie, Klaus se postula como película favorita para ganar el Oscar a mejor película de animación.