Pilar García Muñiz, sobre la plusvalía: "Sensación de tomadura de pelo por el hachazo de un impuesto ilegal"

Audio

Desde que hemos conocido el fallo no se habla de otra cosa, y no me extraña... Porque la plusvalía es un impuesto que han tenido que pagar millones de españoles porque estamos en un país de compradores de casas y compramos más que alquilamos.

Aquí lo primero que hacemos cuando tienes la suerte de encontrar un trabajo más o menos estable es meternos en un piso, aunque sea pequeñito. Así hemos empezado todos. Luego si la cosa mejora y además tienes hijos es probable que vendas esa casa y compres una más grande.

Si es tu casa, sabrás la pasta que tienes que pagar cuando haces esa operación de compraventa. Siempre ha sido un impuesto muy polémico porque al final es pagar sobre lo que ya pagas, porque por el patrimonio que te genera esa venta también tributas en el IRPF. Y por esa vivienda, además, ya estás pagando el IBI.

Hace años, incluso tenías que pagar la plusvalía aunque vendieras un piso y tuvieras pérdidas, un disparate que afortunadamente se corrigió en 2017. Dos años más tarde, en 2019, también se declaró inconstitucional la plusvalía en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar era superior al incremento patrimonial.

Es un impuesto que además también se tiene que abonar si recibes un inmueble por herencia o por donación. El caso es que hace tiempo que se podía haber modificado, porque lo de ayer ya se veía venir. Una vez más, los gobierno, porque esto afecta tanto a PP como a PSOE, no han hecho los deberes y han tenido que esperar a que el Tribunal Constitucional (TC) tumbara la plusvalía para salir desde Hacienda rápidamente a decir que ahora sí van a buscar un sistema alternativo.

Y seguro que se van a dar prisa, porque los ayuntamientos nada más conocer la anulación de la plusvalía han comenzado a hiperventilar. La Federación de Municipios y Provincias ha pedido una solución rápida, porque este impuesto es una de sus grandes fuentes de ingresos locales: unos 2.500 millones de euros. Si no siguen cobrándolo puede temblar más de un presupuesto municipal.

Por cierto, si has pagado alguna vez la plusvalía olvídate de poder reclamar. La sentencia del TC, de la que todavía tenemos que conocer la letra pequeña, no tiene carácter retroactivo. Así que encima de apoquinar, te queda la sensación de tomadura de pelo por el hachazo que te han metido con un impuesto que se ha declarado ilegal.