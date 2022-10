Pilar G. Muñiz: "Los 11 amigos de la despedida de soltero tienen que pagar 697 euros por el retraso del AVE"

Audio Escucha el Monólogo de Pilar García Muñiz en "Mediodía COPE"

En España podemos presumir de una red ferroviaria de alta velocidad de las mejores del mundo. Permite viajar reduciendo tiempos, sin demasiadas complicaciones es un medio muy cómodo para ir leyendo, preparando una reunión de trabajo o ir charlando con amigos.





Y es muy habitual que los trenes sean el medio elegido para trasladarnos a un lugar donde vamos a disfrutar de unos días de fiesta. Por eso cuando llegan puentes y fines semana muchas veces nos encontremos en los andenes más de una despedida de soltero o de soltera.





Nada que objetar a la diversión de los demás siempre que no acabe afectando a la vida o la comodidad del resto de pasajeros. Ya sea en avión, en tren o en barco. Si la cosa se va de las manos, puede acabar mal y además costando caro.





Hasta 700 euros van a tener que pagar los integrantes de una despedida de soltero por el retraso de un tren AVE de Madrid a Málaga.





Ocurrió el 6 de julio de 2018. Los 11 amigos se subieron al tren en la estación de Atocha a las 7 y media de la tarde de aquel viernes. La fiesta comenzó desde el principio y poco a poco se fue desmadrando mientras el tren hacía kilómetros.

Te puedes imaginar que cuando entraron en la fase de “exhaltación de la amistad” la cosa iba ya de voces, canciones , golpes en las paredes del tren para llevar el ritmo y ni caso a las advertencias del personal.

El artículo 90 del Reglamento del Sector ferroviario faculta al interventor del tren a apear a los viajeros que alteren el orden. Ese momento llegó cuando el AVE paró en la estación de Córdoba.

El escenario de la juerga era entonces la cafetería y los 11 integrantes de la despedida se negaban a abandonar el tren con lo que al final tuvo que intervenir la Policia Nacional y la fiesta, al menos en el tren, se acabó ahí. No sé si continúo en comisaria pero me imagino que ya no estaban para bromas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Evidentemente, este AVE llegó con más de 20 minutos de retraso a su destino, a Málaga. Y RENFE tuvo que abonar el importe de los billetes a 216 pasajeros. En total: 7.676 euros.

La cosa acabó en los tribunales y ahora el juez ha sentenciado que los 11 integrantes de la despedida de soltero tienen que abonar la indemización por el retraso del tren. Y tocan cada uno a 697 euros, con 23 céntimos.

Y ojo, que puede ser una aviso a navegantes. Bueno, a navegantes y a cualquier tipo de viajero, especialmente los de aviones y tren.

A estos 11 viajeros la fiesta les ha salido cara. Desconozco si el viaje al final les mereció la pena, pero si que estoy segura de que la despedida, al menos, la van a recordar toda la vida.