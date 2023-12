Pilar G. Muñiz: Imagínate esa foto de todo un presidente del gobierno con un prófugo de la justicia

Audio

Dicen que una imagen valen más que mil palabras... Imaginate si en esa sale todo un presidente del Gobierno reuniéndose con un prófugo de la justicia española... Pedro Sánchez con Carles Puidemont

Pues esa imagen puede darse perfectamente dentro de poco... Quien lo ha desvelado ha sido el secretario General de Junts, Jordi Turull... que ha avanzado que se reunirán, sin mediador y con el objetivo de "normalizar" las relaciones entre ellos... Será en el extranjero porque Puigdemont no puede pisar España...

En una situación normal, esto que dice Turull sería una farol... y alguien del gobierno habría salido a desmentirlo... “cómo se va a reunir el Presidente con un fugado de la justicia... no hombre no”

Pues ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha salido al paso ...

Esto es: “¿A dónde vas... manzanas traigo?”... Aquí se trataba de contestar Si se va reunir o NO con Puigdemont y la respuesta ha sido que el día 21 se verá con Aragonés...

Dicho de otra manera... se ha salido por la tangente...Vamos, que si hubiera querido decir que NO... lo habría dicho...

De todas formas que Sánchez lo hubiera negando tajantemente NO sería ninguna garantía porque cuántas veces ha dicho una cosa.. y luego ha hecho la contraria... acuérdate; “NO iba a meter a podemos en el Gobierno porque no podría dormir, No iba a negociar ninguna amnistía porque no tenía cabida en la constitución o no iba a pactar con Bildu... “

Así que... si tuviéramos que apostar yo diría que habrá encuentro con Puigdemont, no sabemos cuándo y no sabemos donde... pero en todo este asunto, los independentistas ha resultado más creíbles que el propio gobierno...

Ahora bien... no me quiero imaginar la cara que pueden poner los jueces, por ejemplo Pablo Llarena del Supremo, que mantiene la causa abierta contra Puigdemont...

Porque si al final hay reunión, sería ver al máximo representante del poder ejecutivo, al presidente del Gobierno, enmendándole la plana al poder judicial... pero es que en el fondo, la propia Ley de Amnistía es eso...

La imagen con Puigdemont solo sería la foto de portada del libro en el que se está escribiendo uno de los capítulos más inciertos de nuestra Democracia...