Pilar García Muñiz: "Que Europa sufra desabastecimiento de gas ya no es el más remoto de los escenarios"

Desde hace unas horas la posibilidad de que Europa sufra desabastecimiento de gas ya no es el más remoto de los escenarios, sino el punto de partida sobre el que se trabaja.

El próximo 21 de julio, en teoría, Rusia debería volver a reactivar el gaseoducto Nord Stream 1 tras finalizar las labores de mantenimiento, pero eso, en teoría. La posibilidad de que Rusia no lo haga es la opción más plausible en estos momentos por parte de la Comisión Europea que ya trabaja en un plan estratégico que conoceremos el 26 de julio. Un plan llamado “Salvar el gas para salvar el invierno” y que incluirá ayudas para que industrias y hogares reduzcan el consumo. Si, tendrás que bajar de forma obligatoria la calefacción este invierno. Eso está descontado que va a figurar entre las medidas.

Alemania asume que un corte brusco les llevaría como país a la recesión y eso podría arrastrar a todas las demás economías europeas... Lógico, si en una familia al cabeza y mayor responsable de pagar las facturas en casa le va mal, pues al final los hijos lo acaban también notando.

Hablamos de riesgos para la actividad económica, riesgos para los precios que por supuesto seguirían subiendo, riesgos derivados de que para contenerlos el BCE seguiría subiendo los tipos de interés, encareciendo los créditos, haciendo que las empresas no puedan financiarse, no puedan invertir y, por tanto, crear empleo. 'Una tormenta perfecta', ha dicho el comisario de Asuntos Económicos Paolo Gentiloni.

Sobre el dibujo de este escenario ha presentado Bruselas sus previsiones para las economías del euro y lógicamente también para España. La Comisión dice que este año nos quedaremos igual. Creceremos al 4%, pero rebaja sus expectativas para el próximo año. En 2023 nos frenaremos hasta el 2,1% haciendo que no podamos recuperar los niveles previos a la pandemia hasta 2024. No veríamos los niveles económicos que teníamos antes del COVID ni siquiera a pesar de haber recibido más de 30.000 millones de euros de los fondos para la recuperación Next Generation.

Bueno, esto son las previsiones de la Comisión Europea, pero no han diferido mucho de las de otro organismo como es el servicio de estudios del BBVA. Mantiene la previsión de crecimiento para este año en el 4%, pero dibuja todavía un panorama peor para nuestra economía el próximo año. En este caso rebaja nuestro crecimiento hasta el 1,8% para 2023, un año en el que nuestro país entraría en recesión técnica. ¿Por qué? Porque hablaríamos de que la economía de nuestro país se estanca o decrece durante 6 meses seguidos.

Lo que está claro y así lo señalan todos los servicios de estudios económicos de cierto prestigio es que todo lo que hagamos hasta ese momento será decisivo para el devenir de nuestras finanzas.