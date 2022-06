Pilar García Muñiz: “Mañana vuelve a subir la luz, segundo día del tope del precio del gas, segundo chasco"

Audio

El estreno del tope del gas para controlar la factura de la luz ha sido un chasco. Estamos pagando el megawatio hora más caro que en el día de ayer. Hoy a 224 euros y ayer a 214. ¿Cómo es posible si tenemos limitado el precio del gas para la producción de electricidad? Pues, resumiendo, podríamos decir que en la teoría todo cuadra pero en la práctica las cosas se pueden complicar, y esto ha derivado en el pinchazo.

Cuando ayer entró en vigor el tope del gas se estableció un precio de 165 euros el megawatio hora. Hasta ahí, bien. El problema vino por la tarde cuando, de golpe, supimos que a esos 165 euros habían que sumar otros 59 más que sirven para compensar a las eléctricas.

Se hace porque esas plantas que producen electricidad con gas están comprando la materia prima muy cara. Si por decreto, como está pasando, se limita el precio de venta de su producto (de la energía) evidentemente, esas empresas pierden dinero y hay que compensarlas porque si no sería la ruina. Nadie vende un producto más barato de lo que le cuesta producirlo.

Esa compensación ayer fue de 59 euros el megawatio hora y tienen que asumirla los clientes. Por eso se suma al precio medio de la luz cada día. En resumen, la rebaja de hoy se quedaba en 165 euros pero hay que sumarle la compensación de 59 por lo tanto, el precio real del megawatio son 224. Es decir, más caro que en el día de ayer.

¿Esto significa que la medida del gobierno no funciona? Si que funciona porque si no se hubiera aplicado el tope del gas, en lugar de 224 euros hoy pagaríamos 240. El problema es que el descuento es mucho menor del que se preveía. Al principio se llegó hablar de una rebaja del 30%, luego del 15% y a la primera de cambio, cuando se ha pasado de la teoría a la práctica, se ha quedado en un 6%. Los cálculos han fallado porque estos días se está tirando mucho de la producción de electricidad con gas, hoy es la fuente principal de electricidad y eso encarece el mercado y aumenta la compensación que tenemos que pagar a esas eléctricas. Los días que no dependamos tanto de la producción con gas bajará más el precio. Pero hoy no es ese día, porque dependemos y mucho del gas.

Y es un día, en plena ola de calor, en el que tenemos dos electrodomésticos estrella. La nevera y el aparato del aire acondicionado que ayuda bastante a incrementar la demanda. ¿cuánto consume el aire?

Es difícil de calcular porque depende de cada aparato y del tamaño de la casa, oficina o habitación pero tomaremos un aparato medio convencional, ni muy grande, ni muy pequeño. Uno que puede consumir en torno a 1.500 watios la hora. Si este miércoles lo vamos a utilizar durante 6 horas y al precio medio de hoy, el consumo es de 2 euros de media. Puede ser más bajo si lo utilizamos solo por la noche. Si, por ejemplo, estamos en un comercio que lo necesita durante 12 horas, ese consumo se dobla a 4 euros diarios. Así de primeras, en 4 días de ola de calor, este comercio ha gastado, solo en aire, unos 16 euros de media. No parece mucho, pero hace un año hubiera rondado los 7 euros, es más del doble lo que nos cuesta ahora.

Por cierto, mañana vuelve a subir la luz, casi 171 euros el megawatio hora a lo que habrá que sumar la compensación a las eléctricas. Segundo día del tope, segundo chasco.