Pilar García Muñiz: "A los verificadores no les falta trabajo con el nuevo gobierno"

Audio

En algún punto de la ciudad de Ginebra, en Suiza, quizás haya una reunión en la que se estén negociando los términos de una Amnistía para los lideres independentistas catalanes... No sabemos exactamente donde, no sabemos exactamente quién, no sabemos exactamente qué... pero algo se está negociando...

Lo cierto es que NO sabemos exactamente nada... por mucho que nos prometieran claridad...

Lo dijo el propio Pedro Sánchezen su sesión de investidura... “Luz y taquígrafos”... Pues... la luz debe tener la bombilla fundida... y el taquígrafo, con tan poca iluminación, se ve que no puede tomar notas porque la realidad es que no tenemos ni una cosa, ni la otra...

Lo que si sabemos es que hay un verificador... un diplomático de El Salvador que se llama Francisco Galindo y que es experto en la guerrilla colombiana de las FARC... La verdad que Puigdemont NO tiene mucha pinta de guerrillero pero vale cualquier perfil de verificador con tal de decir que hay uno... sea quien sea...

Esto le da un aire importante... eleva una negociación entre partidos a la categoría de conflicto internacional... Esa es la idea que le gusta vender a los de Puigdemont...

Y se ve que Esquerra, en su clara competencia con JUNTS, no quiere ser menos... Los de Junqueras y compañía también pide un verificador para hablar con el PSOE... Así que dicho y hecho...

El Presidente del Gobierno ha anunciado hoy que habrá otro verificador más para hablar con Esquerra... Así que el gremio de verificadores está de enhorabuena, NO les falta trabajo con el nuevo gobierno...

Si nos dicen hace 10 años que hoy estaríamos hablando de esto... NO lo creeríamos... También debe resultar bastante difícil de creer en Europa donde las noticias de la amnistía les deben de llegar con la misma opacidad que al resto o casi...

El comisario de Justicia, el belga Didier Reyders es el que ha preguntado varias veces qué es esto de la Amnistía y por qué tiene la oposición de la práctica mayoría de los jueces en España...

El encargado de dar explicaciones en Europa no es otro que Felix Bolaños, que para eso le han puesto ahora como Ministro de Justicia... Y Lo que nos dice el ministro es que a Europa la Amnistía le importa CERO...

Fue decir eso y tener que salir a desmentirle un portavoz de la Comisión de Justicia... Y hoy mismo, el propio Comisario Reynders insiste en que sigue teniendo preguntas sobre la amnistía en España... Lo ha dicho a las puertas de la reunión que hoy mantienen los ministros de justicia de la Unión Europea... Así que hoy podrá seguir preguntando al ministro Bolaños... porque lo cierto es que es difícil de entender que después de años escuchando a los eurodiputados socialistas negar una amnistía... ahora la defiendan... La verdad, NI lo entienden en Europa, ni lo acabamos de entender en España...

A lo mejor nos hace falta un verificador

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado