Pilar García Muñiz: "Las agresiones sexuales cometidas por menores han aumentado un 116% en 5 años"

Ayer por ejemplo se abrió el año judicial y mientras estábamos pendientes de cualquier alusión a la amnistía se dio un titular que se ha quedado en un segundo plano... y no debería...

Las agresiones sexuales cometidas POR MENORES se han disparado un 116% en 5 años, lo que la Fiscalía considera ALARMANTE... En 2017 se registraron 451 casos y el año pasado YA fueron 974... NO ha parado de subir... de un año para otro, casi un 50% más

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?... ¿qué hemos perdido en el camino de la educación de esta generación para que nos encontremos un titular así?

A lo mejor, NO es solo lo que hemos perdido... es también lo que ha ido apareciendo en ese camino y una de esas cosas es la facilidad de los menores, para acceder a contenido sexual explícito sin ningún control de los padres... sin ninguna información, sin educación... sin madurez...

La propia fiscalía señala en este informe que el aumento de casos tiene una relación directa con el “visionado inapropiado y precoz de material pornográfico violento”...

Estamos hablando de niños en muchos casos... Según la Agencia de Protección de Datos, la edad media de acceso a la pornografía en España se sitúa EN LOS 8 AÑOS...

Es decir... que hay menores en este país que todavía NO saben leer o escribir con fluidez pero ya tienen acceso a la pornografía... ¿Qué puede pensar ese niño o niña? ¿Qué idea puede empezar a formarse de la sexualidad, de la relación de pareja, un crio de 8 años cuando su primer referente puede ser un vídeo porno?

Es como la voladura incontrolada de la inocencia y eso, en poco tiempo, puede tener un efecto negativo para toda la sociedad...

Esta claro que NO todos los menores que alguna vez han visto pornografía van a acabar cometiendo un delito. NO se puede condenar el futuro de nadie de forma preventiva, dando por hecho que acabarán teniendo problemas. No se trata de eso... PERO... los números están ahí y reflejan que algo está pasando.

Esto nos lleva a pensar ¿qué se puede hacer? Evidentemente hay una responsabilidad de los padres en la educación y en controlar qué ven nuestros hijos a través del móvil o del ordenador... Esto es necesario pero NO se puede descargar toda la responsabilidad en el ámbito familiar...

Es también un problema social que va desde el colegio hasta las administraciones que deben poner los medios para controlar el acceso inapropiado a estos contenidos...como está planteando ya Francia.

Implicarnos en este asunto es también invertir en nuestro propio futuro...

