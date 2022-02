Pilar García Muñiz: "Hacía 50 años que no vivíamos un día tan brillante en unos Juegos Olímpicos de Invierno"

Audio

Bienvenido a Mediodía COPE.

Medio siglo hacía 50 años que España no vivía una jornada tan brillante en unos Juegos Olimpicos de Invierno. Desde la medalla de oro de Paquito Fernández Ochoa en Saporo 72. Pues el siguiente mayor triunfo es el que ha conseguido Queralt Castellet en Pekín. Medalla de plata en el HALF PAIP de Snowboard una modalidad que la mayoría ni conocemos pero una medalla olímpica siempre es una alegría y motivo de orgullo sea en el deporte que sea...y en la disciplina que sea.

Hoy otra de las noticias del día, es la eliminación de la mascarilla al aire libre.

No sé qué te has encontrado cuando esta mañana has salido de casa pero la mayoría de las personas con las que yo me he ido cruzando iban ya sin mascarilla. El cansancio está ahí y hay gente para la que quitarse la mascarilla ha sido una liberación. Y lo contrario, los prudentes que optan todavía por llevarla.

El caso es que desde hoy tan solo es obligatoria en el exterior allí donde haya eventos públicos, en los que no se mantenga la distancia de seguridad. Por ejemplo un concierto al aire libre o un partido de fútbol ahí hay que llevar la mascarilla si no se puede garantizar el metro y medio de separación con otras personas.

Sin embargo en una calle donde puede haber una gran aglomeración imagínate la calle Preciados en Madrid abarrotada con decenas y decenas de personas pegadas hombro con hombro o la calle Larios en Málaga aquí, aunque no se pueda mantener la distancia de seguridad la mascarilla no es obligatoria aunque sí recomendable.

Hombre yo creo que en este caso si estamos en una calle con muchísima gente pues por sentido común lo más prudente es ponérsela. Pero vamos que a partir de hoy es a discreción de cada cual si quieres te la pones y si no quieres pues no te la pones.

¿Y en los colegios qué? Pues los niños se la van a poder quitar cuando salgan al recreo algo que muchos alumnos como Claudia, una madrileña de 7 años agradecen y de qué manera.

Es una medida que se aplica desde hoy en todas las Comunidades. Andalucía la aplicará mañana en sus colegios pero hay tres regiones Castilla y León, Galicia, y País Vasco que de momento mantienen la obligación de llevarla en el patio... porque dicen que es el Ministerio de Educación es el que tiene que modificar el protocolo y todavía, aseguran, NO lo ha hecho.

Pues así damos un paso más en la desescalada de la sexta ola, la mascarilla deja de ser obligatoria en la calle aunque con las excepciones que ya hemos citado. Un alivio...SI, pero como siempre... prudencia.