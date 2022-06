Pilar García Muñiz: "El Gobierno sale en busca de buenos titulares porque para malos ya tiene los del 19J"

Audio

Bienvenido a Mediodía COPE.

Vaya agenda la del Gobierno esta semana que ha entrado directamente en modo hiperactivo. Fijate la actividad que tienen.

Para empezar, sesión de Control al gobierno en la que Pedro Sánchez ha anunciado una rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%. Era algo que le habían pedido desde el PP pero hace unos días la ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, dijo que no, que era una medida cosmética que no servía para mucho. Antes incluso se lo había propuesto Alberto Nuñez Feijoo a Pedro Sánchez, concretamente en la reunión que los dos tuvieron en Moncloa a principios de abril. Pues decían que NO, y ahora sin embargo SÍ.

Tras esa Sesión de Control, Pedro Sánchez ha viajado a la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde se ha vivido el peor incendio que se recuerda en Castilla Y León y uno de los peores del siglo en toda España. Allí se ha dejado ver el Presidente del Gobierno en un momento en el que se escuchan críticas contra la Junta de Castillla y León, formada por PP y VOX. Se ha abierto el debate sobre si se actúo a tiempo o si se pudo hacer mejor.

Y dese Zamora, se marcha a Bruselas, donde esta tarde se va a reunir con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula Von Der Layen. Anoche además habló con Joe Biden para preparar la Cumbre de la OTAN de Madrid de la semana que viene.

Pero no sólo es Sánchez, es que el resto del Gobierno también se ha puesto las pilas.

Hoy por ejemplo el ministro de la Presidencia, Felix Boñalos, se va a reunir con el gobierno catalán para ver si de una vez por todas liman asperezas con Esquerra después del caso de espionaje a líderes independentistas. Boñalos busca reconducir la relación con sus socios parlamentarios para asegurar así terminar la legislatura.

Y a todo esto suma los dos consejos de ministros que se van a celebrar en tres días. El sábado tendrá lugar uno extraordinario para prorrogar las medidas ya existentes para combatir el alza de los precios, entre ellas la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible, y se aprobarán otras nuevas, como la rebaja del IVA de la luz que comentábamos antes. Eso el sábado, pero es que el lunes hay otro Consejo de Ministros, en este caso el ordinario del martes, pero se adelanta un día por la cumbre de la OTAN.

Reuniones por aquí, visitas por allá, consejos de ministros por doquier, nuevas medidas anticrisis.... El Gobierno en tromba ha salido en busca de titulares que sirvan de cortafuegos para camuflar el batacazo que se llevaron este domingo en Andalucía.