Pilar García Muñiz: "Bajan las gafas y las lentillas, debe ser para que veamos bien la que nos viene encima"

Bienvenido a Mediodía COPE

Esta vez el INE lo ha clavado. Se confirma el dato adelantado hace dos semanas, el IPC terminó el pasado mes de junio en el 10,2 %.

La inflación alcanza los dos dígitos en España, lo que no sucedía desde abril de 1985.

En este caso los máximos responsables son los transportes y los alimentos. Los primeros se han incrementado un 19,2% con respecto al año pasado debido al encarecimiento de carburantes y lubricantes.

Y en el segundo grupo (el de los alimentos) nos cuestan casi un 13 por ciento más que un año atrás. Lo de la cesta de la compra es un clamor, es que no hay alimento que no haya subido. Lo de que cada vez me cunde menos el dinero... es la frase que más se repite ahora mismo en la cola del super o del mercado. Y es así porque han subido todos los alimentos.

Espero que no te haya dado como pasó en el confinamiento por hacer bizcochos, porque todos los ingredientes que necesitas para preparalos son de los que más han subido. Las harinas un 28 por ciento, los huevos un 24, la leche un 20 y los aceites casi un 90 por ciento. A esto súmale el tiempo de horno que necesitacon el precio de la luz también por las nubes. Vamos, que el bizcocho te sale mucho más caro que aquellos que hicimos en plena pandemia.

Y luego está la fruta fresca que ha experimentado una subida de casi el 40 por ciento. Ya hemos hablado alguna vez del fenómeno del melón y la sandía que este verano se han convertido en artículos de lujo. La subida de estas frutas es tan flagrante que hay chistes Hace unos días me llegaba uno que decía... "he ido al supermercado a comprarme una sandía y me han pedido las dos últimas nóminas".

Pues mira por donde, con el calor que estamos teniendo estos días son frutas que apetecen especialmente porque son muy refrescantes, pero ahora mismo no todo el mundo se las puede permitir al precio al que están.

Mirando los datos del IPC también llama la atención el incremento el mes pasado de un 45% de hoteles, hostales, pensiones y servicios de alojamiento, esto a las puertas del verano. Lo que también supone que muchas familias hayan tenido que modificar sus planes de vacaciones, acortar los días previstos, cambiar la categoría del hotel o cancelarlas directamente. De hecho, el INE hace unos días también ofreció unos datos que indicaban que una de cada tres familias en nuestro país no se iban a poder ir de vacaciones.

No me extraña porque el diésel ha subido un 42%, la gasolina un 34% y la electricidad un 33%, a pesar de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno que es evidente que son insuficientes.

La verdad es que es demoledor ver la lista de todo lo que sube porque prácticamente es todo. Solo baja la tecnología, (los teléfonos móviles y ordenadores), los parkings, la ropa debido las rebajas y las gafas y lentillas. Debe ser por aquello de que veamos bien la que nos viene encima.

Si miramos la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía ni los productos frescos, vemos que también está muy elevada, en el 5,5%, la mayor cifra desde hace 29 años. Lo que demuestra que esto de coyuntural tiene poco y que la inflación alta ha venido, de momento, para quedarse.