Ángel Correas: “Estamos ante una cuesta de septiembre empinada, pero no es la primera vez que salimos de esta”

Bienvenido a Mediodía COPE

Esta semana podría ser denominada como la de los reencuentros. A caballo entre el mes de agosto y el de septiembre estos próximos días son una pista de aterrizaje perfecta para volver a la rutina. Hoy la frase en muchos trabajos puede haber sido “ya estamos todos o casi todos”.

Entre un 20 y un 30% de españoles dice no llevar bien la vuelta a la rutina. Y no hablamos de ese habitual malestar o incordio, apatía de tener que depender de nuevo del despertador, que ahí el porcentaje seguramente sería mucho más alto. No, hablamos de algo más. Hablamos de personas a las que volver al trabajo, retomar esa rutina, les ha generado o les genera problemas de estrés o ansiedad. Seguramente en estos casos el problema vaya más allá de la hora a la que ponemos el despertador. Hay trabajos de todo tipo, horarios de toda clase y jefes para todos los gustos, o disgustos, según se mire.

En cualquier caso, cada día sale el sol y no hay nada más que teclear en Internet “vuelta a la rutina” para que aparezcan miles de resultados en el buscador. Por consejos no será: hacer planes a corto plazo, establecer un periodo de adaptación, dejar de lado el pensamiento negativo y algunos más profundos como los que proponen evitar tomar decisiones sobre tu trabajo en estos días de vuelta a la rutina.

Todo esto tiene incluso un nombre, el síndrome postvacacional, que afectaría más a los menores de 45 años. Se ve que con la edad vamos gestionando mejor estas situaciones y la experiencia aquí también puede ser un grado. Acabamos por asumir que al final nos vamos acostumbrando. Yo no sé si será un síndrome, pero, desde luego, algo hay.

Seguramente, no ayuda demasiado que sea un retorno marcado por las malas perspectivas económicas. A los buenos propósitos de acudir al gimnasio o apuntarse a la academia de idiomas muchas familias anotan también la necesidad de aprender a ahorrar, habida cuenta de que la luz sigue incontenible, que se acerca una vuelta al cole más cara, que hacer la compra nos cuesta un 10% más o que la hipotecas han comenzado su ascenso.

Hoy en COPE estamos contando un dato que refleja bien como se está moviendo la economía doméstica, nuestra economía, 3 de cada 10 personas ya reconocen haber tenido que pedir préstamos a sus familiares o aumentar el límite de la tarjeta de crédito antes de las vacaciones, incluso para hacer la compra. Es una consecuencia directa del aumento del gasto.

Estamos abocando una cuesta de septiembre empinada y como el ciclista que toma la curva antes del repecho sabemos que toca apretar. No es la primera vez que pasa y no es la primera vez que salimos de esta.