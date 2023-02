Pilar G. Muñíz: "Varios países europeos han dado marcha atrás en la hormonación de menores y piden cautela"

Esta semana, el Congreso tiene previsto aprobar definitivamente la llamada Ley Trans y la Ley del aborto. Dos cambios normativos de importante calado social con una importante carga ideológica.

Dos leyes que generan un debate que supera el marco político ya que afectan de lleno a la moral o la ética. Y no solo nos referimos a la ley del aborto (que también).

La ley Ley Trans ha sido un punto de división, incluso dentro del movimiento feminista. Con esta ley cualquier persona podrá cambiar su sexo simplemente acudiendo al registro, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a procesos de hormonación.

A partir de los 16 se puede hacer libremente, sin consentimiento paterno. De los 14 a los 16 años bastará con contar con el apoyo de los padres y de los 12 años a los 14, un menor podrá cambiar de sexo pero con autorización judicial. Una vez hecho el trámite administrativo, se abren las puertas a cualquier proceso de cambio físico que puede ser irreversible.

Con este asunto el choque entre los miembros del propio gobierno ha sido notable pero el PSOE no ha modificado la ley para que los menores de 16 años cuenten con autorización judicial. Este es uno de los motivos que le costó el puesto nada menos que a quien fuera vicepresidenta del Gobierno, a Carmen Calvo.

Al final, la Ley será a probada esta semana tal y como está, para alegría de Unidas Podemos y escarnio del feminismo clásico. Es una ley pionera en España pero sigue la estela de otras normas que ya se han desarrollado en Europa.

Países como Reino Unido, Francia, Suecia, Noruega o Finlandia ya tienen una legislación que regula el cambio de sexo y sin embargo ahora mismo están planteando cambios porque NO ha funcionado como pensaban. Están marcha atrás en la hormonación de menores recomendando cautela extrema y acompañamiento psicológico.

Estos países detectan un fenómeno que tiene un nombre científico: Disforia de Género de Inicio Rápido. Se refiere a adolescentes que se ven influenciados para cambiar de género y toman decisiones irreversibles. Solo en Gran Bretaña se dió un incremento en el cambio de sexo del 4000% entre 2009-2018, de gente cada vez más joven y sobre todo mujeres.

En Suecia, por ejemplo, se incluyó el cambio de género en la sanidad pública pero el año pasado ya se dictó un nuevo protocolo en el que es imprescindible un informe psiquiátrico previo.

La pregunta es si no tendremos casos similares en España y si NO nos veremos cambiando esta misma ley a corto plazo. Ejemplos no faltan.