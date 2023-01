Pilar G. Muñiz: “Sorteamos la recesión que no es poco, pero el avance del último trimestre ha sido muy tímido"

La economía española creció un 5,5% en 2022. La misma cifra que en 2021 y el mejor dato desde 1973. Pero al igual que vimos ayer con los datos de empleo de la EPA, la economía española NO cerró el año de la misma forma que lo comenzó.

De momento sorteamos la recesión, que no es poco. Pero el avance en los tres últimos meses de 2022 ha sido muy tímido..de solo dos décimas..lo que los economistas consideran más o menos un estancamiento del Producto Interior Bruto.

Al final cuando hablamos de grandes cifras como esta, la del PIB, quizás te preguntes ¿bueno y esto a mí cómo me afecta?

El que aumente desde luego es señal de que todo marcha bien: que las empresas invierten, los ciudadanos consumen y el Gobierno gasta.... lo que incrementa las oportunidades de más trabajo y de inversión. Por ejemplo para las empresas extranjeras que ven a España como un país atractivo para instalar sus empresas, para comprarnos bienes o servicios o para hacer negocios.

Claro que el crecimiento de la economía por sí solo NO necesariamente se traduce en que tu día a día, tu bienestar mejore si esa riqueza NO se distribuye y si sobre todo NO se sostiene en el tiempo. Y este matiz es importante.

Piensa en el Producto Interior Bruto como si fuera una analítica donde medimos la inversión de las empresas, el consumo de los hogares, las exportaciones o el gasto público para conocer cómo estamos de salud económica como país. Con el dato de hoy, un médico diría que en el conjunto del año estamos fantásticos, sanísimos pero hacia el final...mejor por si acaso hacer otra analítica más completa y te vemos de nuevo en unos meses.

¿Y por qué digo esto? Pues porque en la recta final de año y a pesar de la campaña de Navidad el consumo de las familias cayó un 1,8% mientras subió el de las administraciones un 1,9%. Es decir, el gasto que hizo el Estado contuvo de alguna forma ese mucho menor gasto que realizaron las familias, debido, sobre todo, al impacto de la inflación. Y los precios altos van a seguir en 2023.

¿Quiere decir esto que hay que ser CATASTROFISTA? No, ni mucho menos. Hay que alegrarse de que las cosas marchen. Y sobre todo de que aguantemos mejor que el resto. Porque a veces como en el deporte el que gana la carrera no es el que más rápido corre, sino el que más aguanta.