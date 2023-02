Pilar G. Muñíz: "En siete años, ¿se pueden cambiar la mitad de nuestros coches? Objetivo difícil de conseguir"

Si en los últimos meses has pensado en comprar un coche es probable que te surjan un mar de dudas sobre qué modelo elegir. Y no es por el color o la marca, me refiero a que mucha gente ahora mismo no tiene para nada claro si elegir gasolina, diesel, eléctrico, hibrido. Y no es una cuestión de gustos, es más bien una cuestión de completa incertidumbre.

Hablo del lío adminsitrativo que se está montando en el buen nombre de las bajas emisiones. Si vives en una ciudad ya estarás empezando a ver zonas con restricción de tráfico según modelos o antigüedad. Lo último es que la Unión Europea prohibirá la venta de turismos combustión a partir de 2035. Eso si, podrán seguir circulando hasta 2050. Además establece que en 2030 el número de vehículos diesel y gasolina se vea reducido en un 55%.

Piénsalo. Extrapolado a España el objetivo sería que en menos de 7 años cambien la mitad de los coches que cirulan por nuestro país. Lo digo porque según los datos de la DGT, más del 95% de los turismos que hay circulando ahora mismo por españa son de combustión, unos 24 millones. En menos de 7 años ¿se van a cambiar 12 millones de coches? La mitad. Desde luego es un objetivo ambicioso y muy difícil de conseguir teniendo en cuenta que la alternativa es el vehículo eléctrico, caro todavía y con falta de puntos de recarga a nivel nacional.

Si estamos en una gran ciudad quizás tengamos alternativas, pero salir fuera (a cualquier otro punto de España) que no sea una capital ahora mismo es hacer un viaje que hay que planificar muy bien para evitar sustos. Nos lo decía Beatriz Ríos que tuvo que cambiar su coche eléctrico por un híbrido el día que, cuando viajaba a Burgos, y pensó que NO llegaba con la autonomía de su coche.

Con este panorama, cualquiera que se ponga a comprar un vehículo ahora mismo no tiene más que dudas. Y para mucha gente el coche no es algo que pueda comprar y cambiar alegremente, es un desembolso importante y una inversión a largo plazo.

Si estás inseguro, vas a retrasar la compra. Y si a un sector como el del automóvil que ahora está marcado por el alza de precios, los problemas de suministros, encima se le añades incertidumbre, no es el mejor de los escenarios. No perdamos de vista que es un sector que en España supone aproximadamente el 10% del PIB y emplea a medio millón de personas de forma directa o indirecta.

El cuidado del medio ambiente es una prioridad, si, nadie lo niega, pero también es dificil cambiar toda una mentalidad a golpe de normas para cumplir plazos en el calendario. Y no todos los países de Europa son iguales. No tiene nada que ver el tamaño, la población o las necesidades de Bélgica o Noruega con las que pueda tener España.