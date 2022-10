Pilar G.Muñiz: "Hay que felicitarse porque las vacunas de la gripe y el papiloma va a ser a escala nacional"

A partir de la proxima campaña 2023/24 la sanidad publica financiará la vacuna de la gripe para niños entre 6 meses y 5 años.

Además, también se amplia la vacunación universal contra el papiloma humano en niños varones a partir de 10 años (puede ser 11 o pueden ser 12...). Hasta ahora, las regiones ya incluían el suero contra el papiloma solo a las niñas porque este virus está detrás del 90% del cáncer de útero. Lo que ahora se aprueba es extender la vacunación también a los varones, no porque les vaya afectar sino porque cuando sean adultos lo puede transmitir. Se cualcula que un 80% de la población en algún momento de su vida estará en contacto con el virus.

A diferencia de lo que se creía hasta ahora, hoy sabemos que se desarrolla igual en chicos que en chicas. Cataluña, Valencia y Galicia, ya están en este proceso de vacunación de varones y Castilla y León acaba de anunciar que comenzará en enero. La vacuna se adminsitra en 2 dosis, con 6 meses de diferencia. Cada dosis cuesta entre 120 y 180 euros asi que si ahora se financian, es un buen ahorro.

Partimos de la base de que incluir estas vacunas en el calendario nacional no implica que sea obligatoria. En España vacunarse (o no) es una decisión personal y en el caso de los niños, una decisión de los padres algo que, por ejemplo, ha provocado más de un problema durante la pandemia entre padres con diferentes opiniones.

Más allá de este debate, ahora hay que felicitarse porque al menos en esta ocasión la decisión sobre estas vacunas de la gripe o el papiloma se ha tomado a escala nacional, de una manera homogénea.

Y es que la sanidad ha sido una de los asuntos en los que de forma más clara se ha evidenciado las diferencias entre 17 modelos diferentes de gestión pública que tenemos.

Desde que las regiones asumieron la mayoría de competencias en sanidad, cada una ha ido diseñando calendarios de vacunación propios. Cada una se gasta el dinero en lo que considera necesario en función de sus presupuestos.

Esto hace que en una región haya niños vacunados de una enfermedad y sin embargo en la de al lado, para esa misma enfermedad, no haya población protegida porque la vacuna no se costea con dinero público.

Y ahora la reflexión que me hago es esta. El virus que sea, me da igual, ¿entiende de fronteras administrativas? ¿se va a parar porque llegue a unos de esos carteles verdes que separan una comunidad de otra? Evidentemente no, pero sin embargo las diferencias entre regiones están ahí siempre han estado ahi.

Desde este punto de vista, tiene mucho más sentido consensuar un calendario común de vacunación que ir cada uno por su cuenta y por eso, que nos pongamos de acuerdo en este no deja de ser una buena noticia. Y sobre todo, tiene bastante de sentido común.