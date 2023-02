Pilar García Muñíz: “La salud mental necesita mucha más conversación sin vergüenza”

1 de cada 4 personas en España sufre o sufrirá a lo largo de su vida un trastorno mental. Y de ellas más o menos la mitad no recibe tratamiento o si lo hace no es el adecuado.

Son algunos de los demoledores datos del Informe COPE sobre salud mental en España y su deterioro en los últimos años....Por eso, hoy dedicamos parte de nuestra programación a la salud mental en España.

Me encuentro en Zaragoza para hablar enseguida con personas que como Marta o Luis conocen a la perfección que es vivir con un trastorno de salud mental, la primera sufrió anorexia. El segundo tiene un Trastorno Obsesivo Compulsivo.

Pero la salud mental va más allá de estos cuadros. Las personas que sufren Ansiedad, estrés, angustia. Son ya 15% de la población española y se han disparado desde el inicio de la pandemia.

Ya no hablamos de la enfermedad endémica de este siglo: la depresión. 4 millones de personas en España tienen depresión. Para que te hagas una idea son los habitantes que hay en la ciudad de Madrid, 4 millones de personas.

Y quienes más la sufren son jóvenes y mujeres. Como Inma. Es de Tomelloso, en Ciudad Real. Su historia la hemos conocido de la mano de Carlos Herrera. Una operación de reducción de estómago NO salió bien y empezó a caer en una depresión tan grande, que a pesar de tener dos hijas y un marido a su lado no veía otra salida que la de quitarse la vida. Hoy agradece que ese intento de suicidio No saliese bien porque la vida dice "es para lucharla".

Nos dicen los profesionales que tendemos a restar importancia a trastornos mentales como la depresión...a menudo porque No somos capaces de entenderlo. Pero tiene consecuencias muy graves en muchos casos. Ahí están los 4000 suicidios que se produjeron en nuestro país en 2021.

Por eso es necesaria la ayuda profesional e invertir más en ella porque es una cuestión de TODOS. Lo decía también en Herrera en COPE el psiquiatra José Miguel Gaona.

En España hay solo 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, la mitad que en países Polonia, Finlandia o Bélgica.

La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro te lo contará a partir de las 4 desde Sevilla y Pontevedra. Y Ángel Expósito encenderá la Linterna desde Barcelona en esta programación especial “Salud Mental: España en terapia”. Una acción especial que completamos con un podcast de 5 episodios que puedes escuchar ya en cope.es y en las principales plataformas sobre salud mental, dirigido por el psiquiatra José Miguel Gaona.

Necesitamos soluciones. Pero para abordarlas hay que empezar a hablar de ello. Como dicen profesionales y pacientes... la salud mental necesita mucha más conversación sin vergüenza.