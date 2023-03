Pilar García Muñíz: "Internet nos hace más vulnerables y abre la puerta a nuevos modelos de delincuencia"

Los responsables del ciberataque al Hospital Clinic de Barcelona ya han pedido un rescate de cuatro millones y medio de euros a cambio de los datos de miles de pacientes de ese Hospital.

El modus operandi que emplea RAMSONHOUSE ha cambiado en los últimos tiempos. Antes negociaban un pago con su propio atacante. Y en el caso de que la víctima no pagase esa información quedaba encriptada. Pero en el último año los atacantes tratan de vender esos datos. Si no lo consiguen, los publican en su propia web para hacer daño reputacional a quien no ha sucumbido a sus extorsiones.

El caso es que la Generalitat, ya ha dicho en palabras del secretario de Telecomunicaciones, Sergi Marcén a quien acabas de escuchar, que no va a pagar ni un céntimo por la información robada. Así que tal y como se ha reconocido son muchas las probabilidades de que se filtren datos. ¿Y para qué? ¿qué se puede hacer con ellos por ejemplo?¿Quién puede quererlos?

Pues imagínate una empresa que venda sillas de ruedas. Con esa información robada puede saber cuántos pacientes de ese hospital pueden necesitarla según su historial médico de aquí a unos años. También se ha dado casos donde los piratas se han puesto en contacto con pacientes con VIH o con enfermedades psiquiátricas cuyos datos han robado para extorsionarles con no publicarlos. También se usan para todo tipo de fraudes y suplantaciones de identidad.

Según el Instituto de Estudios para la Defensa y Seguridad del Reino Unido por el historial de un solo paciente se paga entre 200 y 830 euros en la internet profunda. Sale rentable y eso se nota en el aumento de este tipo de ataques como contaba en la tarde de COPE el experto en ciberseguridad Antonio Fernandes.

En España cada vez se dan más ciberataques contra administraciones públicas. En 2016 fueron casi 46.000..En 2022 superaron los 250.000. Pero es que en los últimos dos años los ataques del RANSOMWARE contra el sistema sanitario han crecido un 45%, el doble que el aumento registrado en el resto de sectores.

Lo malo de esto son sin duda las consecuencias que sí pagamos todos: más de 4.000 personas no se han podido realizar el análisis que tenían previsto, mas de 300 operaciones han sido suspendidas y mas 11.000 consultas externas que se han tenido que reprogramar.

Esto debe hacernos tomar conciencia de que reforzar el sistema sanitario en el futuro no será solo invertir en maquinaria o en personal. Con el avance de Internet nos hemos convertido en sujetos más vulnerables y aunque la tecnología Nos ha permitido mucho desarrollo también nos demuestra que cualquier ordenador, móvil o aparato por wifi es una puerta abierta a los nuevos modos de delincuencia.