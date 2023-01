Pilar García Muñíz: “El gobierno activa la “Operación Parche” y corregirán la ley del “Solo Sí es Sí"

El gobierno activa la “operación Parche” y ha confirmado hoy que corregirán la ley del “Solo sí es sí”.

Y digo el “Gobierno” en su conjunto porque aunque a Podemos no le guste que retoquen “su” Ley, va a tener que tragar con la modificación porque el volumen de agresores o violadores beneficiados es tan escandaloso que ya no hay excusas que tapen la chapuza. Van, al menos, 280 revisiones de pena a favor de condenados y 20 excarcelaciones. Y este goteo, con unas elecciones autonómicas y municipales a la vista, es insostenible.

Al PSOE le ha costado dar el paso y asegura que para esta corrección se va a contar con los mejores juristas en esta materia, catedráticos y magistrados, esto deja todavía más en evidencia al equipo de Irene Montero que diseñó la Ley sin tener en cuenta los efectos nocivos que está teniendo. Y aún con todo, desde Podemos insisten en matener la norma como está y hacer un décálogo que implique aumentar el número de juzgados o de policías destinados a la protección de las mujeres, Podemos se resiste pero la parte socialista del Gobierno no parece que quiera exponerse a más experimentos.

Ahora el PSOE puede quedar como el partido responsable de la coalición que sale a enmendar un error de la otra parte, pero llega 4 meses tarde, los mismos que lleva la Ley en vigor, y además presionado por los barones regionales que no pueden, ni quieren, asumir los efectos de una ley de Podemos.

Y llega además después de amparar todas las excusas habidas y por haber para no tocar esta ley. Y hemos escuchado de todo, ¿eh? Desde que había machismo en los tribunales hasta la falta de formación de los jueces pasando por peticiones para que los medios de comunicación no informaran de las rebajas de pena “para no crear alarma”, decían. Bueno, pues después de todo esto, ahora queda la realidad. El gobierno modificará la “Ley del solo sí es sí”. Le ha puesto voz el ministro Felix Bolaños.

Con, al menos, 280 revisiones de pena a favor de condenados y 20 excarcelaciones anticipadas de agresores o violadores NO es descabellado decir que ya era hora. Y TAMBIEN es inevitable pensar SI TODO ESTO no se hubiera podido hacer ANTES, para evitar alguna de las rebajas de pena que ya se han dado o las que estén por llegar hasta que entre en vigor la corrección de la ley.