Marta Ruiz: "La protesta del Taxi es legítima, pero deben adaptarse a las nuevas formas de movilidad"

Las posiciones siguen enconadas. Es lógico, no se puede solucionar en horas lo que se ha ignorado durante meses. Se pasan la pelota de una administración a otra. Pero una huelga indefinida en un servicio público como es el transporte son palabras mayores. Los taxistas de Madrid suman el segundo día de paro y en Barcelona ya van cinco. Exigen que se regule de una vez a los VTC, los vehículos de alquiler con conductor. El gobierno de Sánchez pasó la patata caliente a las comunidades.

El gremio del taxi pide competir en igualdad de condiciones ya que ellos tienen que ceñirse a reglas municipales como el radio en el que se operan, las tarifas, los horarios. Pero aquí van a tener que ceder todos, y el taxi, se juega mucho: se juega la imagen y no ayudan gritos de guerra como los que llegan desde la asamblea que les reúne las puertas de IFEMA donde mañana se inaugura la Feria Internacional de TurismoLa protesta del Taxi es legítima, pero no hay que olvidar que ofrecen un servicio público y que no hay más remedio que adaptarse a las nuevas formas de movilidad. Sin ir más lejos, UBER ha comenzado a operar hoy en Granada.