Marta Ruiz: "Hay debate de investidura en julio, lo que no sabemos es si habrá presidente"

Entre semanas Pedro Sánchez se someterá al debate de investidura que comenzará el lunes 22 y nos llevará a la primera votación el martes 23, que todo apunta será un mero trámite porque Pedro Sánchez no tiene mayoría absoluta, otra cosa es que lo consiga por mayoría simple 48 horas después, que eso también está por ver no lo tiene fácil y la senda se la ha marcado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera: "Pues yo al minuto uno hubiera formado un comité negociado y me hubiera puesto a negociar con los posibles socios que tengo y en este caso con los que ya gobierna, en este caso el señor Sánchez con Podemos y los partidos nacionalistas. Así que se ponga en marcha. No voy a perder más el tiempo ni hacer perder más el tiempo. Mi función es controlar al Gobierno."