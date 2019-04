Marta Ruiz: "Carmena no asume la responsabilidad de usar la fachada de un edificio público para hacer campaña"

Tiempo de lectura: 2



Hay imágenes que sólo pueden producirse en campaña. La de hoy de Pablo Iglesias presentando el programa de Podemos en formato de Constitución de bolsillo es una de ellas teniendo en cuenta que la Carta Magna y lo que ellos llaman el régimen del 78 ha sido para Iglesias la razón de todos los males que vivimos. Por cierto que el chalé de Galapagar no para de traer quebraderos de cabeza a Iglesias, más allá del desgaste en popularidad hoy hemos conocido que a finales de octubre Podemos denunció ante la policía el pirateo de las cámaras de seguridad del inmueble.

Además la alcaldesa de Madrid, Carmena, intenta eludir toda responsabilidad después de que Podemos haya usado la fachada de un edificio público, o sea de todos, de la Plaza Mayor para hacer campaña contra el Partido Popular, fundamentalmente, pero también contra el PSOE y Ciudadanos.

Iglesias ha presentado hoy su programa como ya hizo el presidente Pedro Sánchez la semana pasada con su lema “Haz que pase”, un eslogan registrado desde 2012 por la coach Raquel Blázquez, quien se quejaba del plagio esta mañana en 'Herrera en COPE'. En el PSOE sostienen que se inspiraron en Titánic como en Ciudadanos parece que los aires del francés Macrón perfilaron el '¡Vamos!' con el que hará campaña Rivera. El líder del Partido Popular Pablo Casado ha presentado el programa en Barcelona. Se va a la caza del indeciso, uno de cada tres, según las encuestas que siguen dando como ganador a Sánchez y reflejando que la división del voto de la derecha hará imposible una mayoría para gobernar.

Y en las últimas horas un rostro conocido ha proyectado una enfermedad que quizás conozcas de cerca: "Yo siempre he dicho que me hierve la sangre roja, y se ha picado la sangre roja con la sangre blanca y por lo tanto me han diagnosticado leucemia, que no me impide entrenar, no necesito tratamiento, me lo han cogido a tiempo. Se me ve en la cara feliz y quiero transmitirle a la gente tranquilidad porque voy a dar mucha guerra". Es Joaquín Caparrós, el entrenador del Sevilla que hoy ha iniciado la semana entrenando.