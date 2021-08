Lorena Fernández: "Testimonios como el de Nasir en COPE nos obligan a evacuar a cuantos más mejor"

Audio

Una semana separan este sonido... "Tengo miedo por la vida, porque la vida aquí no vale ni un duro" de este otro: "Buenas tardes a ustedes. Muchísimas gracias, gracias por las ayudas del gobierno de España hemos llegado seguros anoche."

Ya lo han oído. Es Nasir. Informático, casado, sin hijos. Trabajó como intérprete durante unos años con nuestras tropas, con el Ejército español desplegado en Afganistán. Hace tan solo siete días cuando aquí, en 'Mediodía COPE', hablábamos con él nos contaba que estaba escondido de los talibanes en una casa de unos familiares en Kabul. Ya nos relataba la situación caótica en la que está inmerso en su país y el miedo que se había instalado tanto para las mujeres y para las personas que como él habían trabajado con Occidente. Tras una semana como él nos describe en COPE de "tensa e intensa" Nasir consiguió por fin llegar al aeropuerto de Kabul y hace unas horas aterrizaba en Torrejón de Ardoz, en Madrid, en uno de esos aviones fletados por España. Lo ha hecho con su mujer y su hermana. En Kabul, con todo el dolor del mundo, ha dejado a sus padres y a su hermano.

Sacar a cuanta más gente mejor sigue siendo la prioridad de EEUU y de Europa. Y el problema ya no es la precaria y tensa situación que se vive en Afganistán. El problema es que el tiempo se acaba. 31 de agosto. En solo una semana EEUU, si el Reino Unido y el resto de países del G7 que hoy se reúnen no convencen a Joe Biden de lo contrario, sus tropas saldrán definitivamente del país. Y con ellas vamos todos los demás. Ni siquiera es posible que tengamos que esperar a ver esa retirada al próximo martes porque ya Francia ha dicho hoy que si el 31 de agosto EEUU abandona ellos se van este mismo jueves. La suerte de los afganos que allí quedan, como la familia de Nasir, se decide fuera de sus fronteras.

Afganistán y lo que allí está pasando concentra nuestra atención. Pero en 'Mediodía COPE' también nos estamos fijando también en historias como la de Juan Francisco. Él tiene 49 años y se contagió de COVID. Ingresó en la UCI del hospital de Castellón. Su mujer Vanesa logró, en contra del criterio médico del hospital, que un equipo externo le suministre un tratamiento de ozonoterapia. Es inyectar ozono por distintas vías de nuestro cuerpo, y sobre el que no hay evidencias científicas sobre su eficacia. Pero un juez dio luz verde a la pretensión de Vanesa. En "Herrera en COPE" Marisa Blasco, intensivista, nos contaba las pocas pruebas que hay sobre la idoneidad de su aplicación. Esperaba que decisiones judiciales de este tipo no sienten precedentes: "Ha costado mucho que los medicamentos sigan estrictos controles y estrictos pastos y autorizaciones, y estudios para que la eficacia vaya acompaña de seguridad y no es el caso de ese producto. Yo no lo llamaría ni fármaco."

Hoy Juan Francisco, eso es lo importante, ha mejorado. Pero... ¿por qué? Eso seguramente se sabrá con el tiempo. Lo que está claro es que el COVID nos ha dado la vuelta a todo. Hasta el punto de personas que como Vanesa se han agarrado a lo que sea para salvar a sus familiares más cercanos.