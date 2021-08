Lorena Fernández: "Ni para la mayor evacuación de la historia hay consenso"

Audio

Te pongo en situación. Dos noches. Con tu mujer. Con tus tres hijos. Esperando a la entrada de un aeropuerto insalubre, con hombres armados, esperando a una señal que te permita salir de tu país. Y que en esa huida te ayude parte de tu familia a la que vas a dejar atrás. Pues es lo que le ha ocurrido a Ali. La historia de Ali que nos ha contado en 'Mediodía COPE' es solo una de las tantas que en los últimos días nos llegan desde Afganistán: "La salida de Afganistán fue muy difícil, especialmente para llegar al aeropuerto, porque allí había mucha gente que quería salir de Afganistán. Cuando yo salí, me ayudaron mi prima y los hijos de mi prima".

Ali está hoy en Valencia. Llegó a España hace unos días en uno de esos aviones del Ejército español y en nuestro país espera empezar una nueva vida con su familia. Atrás, en Kabul, ha dejado a sus padres y a su hermana. Ella ha dejado su trabajo de médico y está escondida en casa. El pensamiento de Ali también está a cientos de kilómetros de España."Mi hermana antes trabajaba con un médico, ahora no trabaja, ahora está en casa. Los talibanes no quieren que trabajen las mujeres","Mi padre y una hermana se quedan aquí y dos hermanos que se escaparon de Afganistán están en Irán. No sé qué va a pasar con ellos".



Decía que Ali ha salido de Kabul tras pasar dos días enteros con noche incluida en las inmediaciones del aeropuerto. Y desde allí nos llegan imágenes, sonidos ,que puedes ver y escuchar en COPE.ES, como éste. Nuestros soldados se lo están jugando todo, saliendo incluso de esa base para buscar a los que llamamos ya los 'afganos españoles'. Fíjate en este momento. Por una puerta entran varias personas, agolpadas. Padres con niños muy pequeños en brazos.

Fiarlo todo a la suerte y porque alguien te entienda ese 'España'. Afganistán supone ya la mayor evacuación de la historia. Del país han salido en estos 10 días unas 60 mil personas, lo peor es que no hay plan para el 1 de septiembre. Incluso antes porque las evacuaciones de militares estadounidenses ya han arrancado ¿Qué va a ocurrir una vez que las tropas occidentales dejen Afganistán el 31 de agosto?

Como también nos preguntamos qué va a ocurrir con los 700 menores marroquíes que están en Ceuta y que llegaron a mediados de mayo en ese salto masivo a la frontera del Tarajal. ¿Repatriarlos?, ¿la justicia lo permitirá en algún momento?, ¿distribuirlos entre las CCAA? Es una papeleta importante la que aquí tiene el presidente del Gobierno que se ha reunido esta mañana en Moncloa, en una reunión que acaba de terminar, con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Porque por un lado tiene que gestionar esta crisis migratoria ya que la ciudad autónoma no puede asumir ella sola este problema. Pero por el otro, Sánchez tiene que contentar a Marruecos cuando parece que las relaciones diplomáticas con Mohamed VI empiezan a enderezarse. Pero de fondo no hay que perder la perspectiva: la solución debe pasar por garantizar lo mejor para estos chicos que, no nos olvidemos, son menores.