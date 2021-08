Lorena Fernández: "17 meses ha tardado Sánchez en dignarse a visitar a los más golpeados por el COVID"

Audio

18 horas han pasado ya de ese derrumbe de un edificio que se produjo en la tarde de este miércoles en Peñíscola, en Castellón. Un hombre rescatado que está hospitalizado, un fallecido, un chico de 15 años, y una mujer, su madre, a la que se busca bajo los escombros. Pero podrían haber sido muchas más las personas afectadas porque ese edificio, de tres plantas, consta de 20 viviendas y, claro, como te puedes imaginar a finales de agosto, en pleno veraneo, es el momento en el que más ocupadas están. De auténtico milagro se puede considerar que ahora mismo no estemos hablando de más víctimas mortales o de más heridos. Y es que casi todos los vecinos en el momento del derrumbe, en torno a las ocho de la tarde, estaban en la playa, de compras.... en cualquier caso fuera de sus casas.

¿Qué ha ocurrido? Pues se ha abierto ya una investigación. Las primeras hipótesis hablan de que las fuertes lluvias de estos días han podido afectar a la estructura del inmueble. Es uno de esos miles de edificios que hay en nuestras costas, habituales en las vacaciones y que en invierno suelen estar vacíos. En 'Herrera en COPE' nos daba algunas pistas Luis Sendra, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana: "Son edificos que se hacían con muros de carga. Es una construcción tradicional con materiales del momento, hace 30 años, muros de unos bloques rojos de arcilla. Hacian el efecto de un muro antiguo, como las casas antiguas del pueblo. Un muro y otro muro hacían un forjado. Un muro de estos colapsa, pues arrastra parte del edificio."

Y del coronavirus seguimos en descenso de esta quinta ola aunque no olvidemos que España sigue en riesgo extremo. No hemos abandonado esa franja. Como tampoco el elevado número de fallecidos. 163 en las últimas 24 horas. Han vuelto los contagios a las residencias de ancianos a donde hoy, por primera vez en toda la pandemia, ha ido Pedro Sánchez. Y ha sido recibido entre abucheos: "Hemos demostrado que entre todos podemos proteger en torno a una pandemia a muchísimas trabajadores y trabajadores en su empleo. Pero también hemos dicho lo siguiente, que la recuperación económica no podrá ser una recuperación total si no es una recuperación justa."

Los aplausos de los simpatizantes tratando de tapar, de que no se oyeran esos abucheos. 17 meses han pasado desde su estallido en nuestro país y hasta ahora el presidente del Gobierno no se había dignado a visitar un centro de nuestros mayores, que no hay que olvidar que han sido los más golpeados por el COVID. Hay que ver cómo en estos seis últimos días ahora de pronto a Sánchez le ha dado tiempo a hacerse la foto con los refugiados, a visitar la zona arrasada por el incendio de Ávila o a ver una de estas residencias. Por cierto, para recordar que el coronavirus aún no es historia quiero que escuches este sonido. Se llama Pepe. Tiene 52 años. Los últimos nueve meses de su vida, es decir, todo lo que llevamos de 2021 y algo más, los ha pasado ingresado por COVID en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. En cuatro ocasiones los médicos le dijeron a su familia que no iba a sobrevivir: "los 17 días que estuve despierto en UCI para mí fueron eternos. He visto a mucha gente irse, es que yo he visto a gente irse de la noche a la mañana. Esto no es una broma. Esto mata."